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救經濟！企業紓困方案懶人包一次看，貸款利息補貼上限22萬

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▲疫情衝擊商圈等服務型內需產業發展，立法院今（13）日將通過行政院提出的紓困特別條例，經濟部對企業界不限行業別祭出優惠利息補貼政策。（圖／記者姜國輝攝）

▲疫情衝擊商圈等服務型內需產業發展，立法院今（13）日將通過行政院提出的紓困特別條例，經濟部對企業界不限行業別祭出優惠利息補貼政策。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重擊全球經貿發展，立法院今（13）日將通過行政院提出的紓困特別條例，其中，經濟部對企業界不限行業別祭出優惠利息補貼政策，受到疫情衝擊的大小企業若需要振興基金，貸款可享8到9成的信用保證，政府將補貼利息一年，每家利息補貼上限為22萬元，期間免收保證手續費。

針對國內受到衝擊的產業，政府提出了第一波紓困方案。行政院決議制定特別條例，並編列特別預算，初步匡列新台幣600億元，由各部會提案分配，經濟部如何在「疫情中」協助台灣企業度過難關，最受各界關注。

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懶人包：一次看懂企業紓困方案是什麼

▲經濟部長沈榮津表示，政府放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請紓困。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津表示，政府放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請紓困。（圖／記者屠惠剛攝）

一、 疫情衝擊內需型服務業　製造業面臨缺工、斷鏈危機

因武漢肺炎衝擊，民眾減少外出而改至電商消費，零售業如百貨公司、購物中心人潮衰退三成，營業額估減少二成；商圈、夜市及傳統市場人潮聚集的地方，經濟部盤點營收衰退上看五成。製造業方面，由於新冠肺炎的防疫工作，衝擊台商復工腳步，供應鏈也面臨斷鏈危機。

二、 什麼樣的企業才能申請紓困？上路時機？

依據經濟部提報的子法，凡是受到疫情衝擊，針對企業界不限行業別、無論企業規模大小都能申請，台商方面只要在台依法登記或有稅籍者，亦能適用。

另外，根據經濟部公布的「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困辦法」，放寬對受疫情衝擊業者的定義，可回溯至今年1月1日，在方案適用期間內，連續二個月營業額下滑15％者均可申請，比較基期則是「二擇一」，可與去年同期比，或是前六個月平均值相比。

三、 祭出優惠利息補貼　大小企業都能受惠

針對受疫情影響企業，政府祭出優惠利息補貼。舊貸展延部分，過去是企業自行與銀行協商展延還本，這次由政府針對受災企業，補貼金融機構辦理利息減免，為期一年，補貼利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率（1.06%）計算，每家利息補貼上限也是22萬元，期間免收保證手續費。

四、營運貸款利息補貼　前提條件：企業不減薪、不裁員

只要企業不減薪、不裁員，如需營運周轉金，針對營運貸款的利息補貼，政府提供十成信用保證，與貸款利息補貼六個月，補貼利率按中華郵政2年期定期儲金機動利率加1％（2.095%）計算，每家上限為5.5萬元，期間免收保證手續費。

五、力挺製造業　二大方針助企業走出困境

經濟部提出多元紓困措施，以最快速度協助製造業走出困境，主要內容包括「調機制」與「再加碼」兩大方向：

▲經濟部提出多元紓困措施，以最快速度協助製造業走出困境，主要內容包括「調機制」與「再加碼」兩大方向。（圖／經濟部提供）

▲經濟部提出多元紓困措施，以最快速度協助製造業走出困境，主要內容包括「調機制」與「再加碼」兩大方向。（圖／經濟部提供）

（一） 調機制：
由產業競爭力發展中心設置單一窗口，串聯公協會擔任溝通平台，主動關懷產業需求；並簡化急切原物料進口之文書作業程序，提升通關效率；同時擴大臺商回臺適用資格，將受武漢肺炎影響企業納入；另因應未來回臺投資及新南向產業布局需求增加，亦強化與新南向國家合作媒合，加速產業移轉布局。

（二）再加碼：
除了提供利息補貼，協助業者渡過資金難關，亦持續對企業提供即時輔導並鼓勵創新研發，引導留用研發人員，以強化研發固本、深化研發能量；另針對受影響之員工，開設升級轉型專班，提升職能、穩定就業；並強化市場拓銷、加深我國產業國際能見度。

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