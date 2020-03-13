比賽沒觀眾不夠過癮！　川普建議「東奧延後一年再辦」

記者黃翊婷／綜合報導

2020年日本東京奧運是否會如期在7月底舉辦，雖然主辦城市東京都知事小池百合子強調不可能中止，美國總統川普卻建議延後一年舉行，畢竟奧運會上如果沒有觀眾，那樣的比賽看起來也太不過癮了，「當然，這只是我的想法。」

▲川普建議東奧延期一年舉辦。（圖／路透，下同）

繼NBA和MLS宣布暫停比賽之後，美國大聯盟也和各球團老闆研議，決定取消春訓剩下的所有比賽，同時球季賽先延後兩週再開打。根據《路透社》等外媒報導，川普在當地時間12日表示，在全球面臨新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發的期間，有關單位應該考慮將2020東京奧運推遲一年舉行。

「很可能在奧運會上，我看不到有觀眾在那裡，或者說，人們不被允許入場觀賽。」川普認為，奧運賽事如果缺少觀眾，那樣看起來也太不過癮了，所以才會提出延後舉辦的建議，當然，這都只是他個人的想法。

▲日本疫情尚未緩和，是否照常舉辦奧運受到各國密切關注。

不過，對於外界議論是否該如期舉辦奧運一事，日本東京都知事小池百合子強調，要說疫情完全沒有影響那是不可能的，但考慮到截至目前為止投入的所有準備工作以及國民想法，「中止（東奧）是不可能的」，接下來日本政府會與東京奧運組織委員會、國際奧會（IOC）共同合作，全力因應疫情衝擊。

日本奧會主席山下泰裕也提到，要怎麼以安心安全的形式讓東京奧運能夠如期舉辦，是他們現階段應該傾注全力去做的事。東奧組織委員會秘書長武藤敏郎也出面滅火並表示，完全沒有商議要延期舉辦或中止。