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美股遭血洗道瓊崩跌2352點！1987年股災以來最慘　1周2度熔斷

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▲▼美股,紐約證交所,道瓊。（圖／路透）

▲美股5天內3次觸發熔斷機制，2跌1漲。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著新冠肺炎疫情全球大流行，美國總統川普宣布對英國以外的歐洲國家「封關」，政府的激勵措施仍無法消彌投資人憂慮，美股12日重創更深，創下1987年以來最劇烈跌幅，道瓊指數崩跌2352點，三大指數全部遁入熊市。

道瓊指數雪崩式下跌2352.6點，或9.99％，終場以21200.62點作收；標普500指數下跌260.74點，或9.51％，收在2480.64點；那斯達克指數下跌750.25點，或9.43％，收在7201.80點。三大指數跌幅全在9.43％以上，標普開盤情況慘重，甚至直接觸發熔斷機制。

華爾街本周出現3次熔斷，是1987年設立熔斷機制（circuit breaker）以來最慘烈的一周，標普9日開盤重跌7％，標普指數期貨10日開盤反漲至熔斷，不出2天時間，標普又因開盤崩跌而觸發熔斷。

繼標普和那斯達克11日進入「技術性熊市」後，投資人與各家媒體紛紛以「血洗」形容12日的美股慘況，道瓊暴跌使得三大指數全進入熊市，而疫情之外，沙烏地阿拉伯和俄國的石油戰是最大原因之一。

聯準會（Fed）當天指出，將在今年年底十間，採取5000億美元（約新台幣）的3個月期附買回操作，加上前後一系列政策，總共會對市場注入1.5億美元（約新台幣），緩和債券市場短期的異常活動，也防止資金流動性堵塞。

►骨牌熔斷潮！美股道瓊跌破9.5％　全球8國股市暴跌熔斷

►快訊／直接熔斷！美股道瓊開盤崩跌1700點　標普跌幅達7％

ET快訊
美股遭血洗道瓊崩跌2352點！1987年股災以來最慘　1周2
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