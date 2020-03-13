快訊／才剛一起吃晚餐…巴西總統發言人確診　川普回應了！

▲川普與巴西總統見面。（圖／路透）



中央社

巴西今天證實一名官員確診新冠肺炎，這名官員日前才與美國總統川普近距離接觸。對此，川普本人並不擔心，白宮發出聲明表示，川普幾乎未與他有互動，目前還沒有檢測必要。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日前往川普位於佛羅里達州的私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-A-Lago）出席官方會議，他的新聞秘書瓦恩加滕（Fabio Wajngarten）也陪同參訪。

巴西媒體稍早報導，瓦恩加滕在返國後出現病徵，經檢測後確定感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

川普今早在白宮接見來訪的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar），他被問及此事時表示並不擔心。

▲美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）



白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）隨後發出聲明表示，白宮已經獲悉此事，正在確認測試結果，也正在評估接觸程度，以決定下一步行動。

葛里向也指出，川普與同場的副總統彭斯（Mike Pence）幾乎都未與這名官員互動，目前不需進行檢測。白宮正在密切監視情勢發展。

聲明也表示，白宮醫療小組與美國特勤局（US Secret Service）一直與各機構密切合作，採取一切預防措施確保第一家庭與第二家庭以及所有白宮工作人員健康。

瓦恩加滕在社群媒體Instagram張貼與川普合照，照片中瓦恩加滕站在川普身旁，川普頭上還戴著「讓巴西再次偉大」（Make Brazil great again）字樣的帽子，美國副總統彭斯（Mike Pence）則站在川普身旁。

▲巴西總統新聞發言人瓦恩加滕（右1戴帽者），訪美期間曾與川普近距離接觸。（圖／翻攝自Instagram／fabiowajngarten）



儘管川普對與瓦恩加滕接觸並不擔憂，但也與巴西代表團有接觸的佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott），今天率先宣布為求謹慎，決定自主隔離。

鑑於美國疫情快速擴散，白宮、國會、國防部都已宣布暫停公眾參觀。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～