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骨牌熔斷潮！美股道瓊跌破9.5％　全球8國股市暴跌熔斷

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▲▼美股,紐約證交所,道瓊。（圖／路透）

▲美股跌幅一度達到9.5％，創1987年以來最大跌幅。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

疫情恐慌蔓延，美股周四（12日）開盤後，標普500指數數分鐘內擴大至7％，觸發本周內第二次熔斷，也是美股史上第三次熔斷，市場交易15分鐘。依據不完全統計，同一天內全球至少有8國股市熔斷，歐股全線暴跌10％以上。

綜合外媒報導，全球經濟墜落熊市，道瓊工業指數一度大跌2100點或9.5％，創下1987年股災以來最大跌幅；美國聯準會盤中宣布將採取超過1兆美元的特別融資紓困後，股市雖然應聲回漲，但盤中道指跌幅仍在1100點或5.7％左右。

請繼續往下閱讀...

標普500指數開盤後跌幅迅速擴大至7，本周第二次觸發熔斷機制，紐約證交所和那斯達克交易所暫停交易15分鐘。

事實上，周四開盤前美股各指數期貨就已經連續出現熔斷，最先是那斯達克指數期貨率先跌至7600點或5％觸發交易限制，下午過後，標普500指數期貨、道瓊30指數期貨和那斯達克100指數期貨又陸續下滑超過5％，觸發熔斷。

除美股之外，加拿大多倫多證交所S&P/TSX綜合指數開盤也暴跌1200點或9.2％，觸發一級熔斷機制。巴西股指周四開盤也暴跌12％，觸發了本周第三次熔斷。

同一日，亞洲新興市場股市如泰國、菲律賓、印尼、南韓、巴基斯坦等國股市也觸發熔斷，全球至少有8個國家股市在同一交易日內跌至熔斷。

另外，歐洲央行12日公布3月份利率決議，決定不降低利率，但宣布新的激勵措施，包括擴大量化寬鬆加碼1200億歐元，放鬆銀行資本緩衝限制，提供銀行額外長期貸款等措施。

歐洲央行宣布決定後，歐洲股市全線大跳水，義大利富時MIB指數收盤暴跌近17％，西班牙IBEX35指數暴跌超過14％，法國CAC40指數、德國DAX指數、Euro Stoxx 50指數跌超12％，英國FTSE100指數也收跌近11％。

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