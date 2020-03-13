不斷更新／義大利死亡破千！確診1.5萬人　歐洲24hrs疫情猛爆性擴散

▲捷克德國邊境，防疫人員測量巴士乘客體溫。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

世衛組織承認新冠肺炎「大流行」的第一天，全球新冠肺炎疫情猛爆性蔓延，病毒甚至可能在各國政壇要人間傳播。據統計，截至12日晚間23時，在中國大陸境外的確診病例數已經超過4.6萬例，死亡病例超過1500例。

歐洲是目前疫情最嚴重的地區，如義大利11日單日新增2313例確診病例，不但創下疫情開始以來新高記錄，更使歐洲列國在24小時內新增確診病例暴增達5000多例以上。截至目前，除了義大利之外，包括法國、西班牙和德國都已經超過2000人感染。

在美國，至少已有44個州與首都華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.）出現確診病例，疫情發展前景不容小覷。美國總統川普先前宣布，未來30天內對歐洲26國實施旅行禁令，自美東時間13日午夜起實施。

值得注意的是，隨著疫情發展，各國政府高層也漸漸傳出確診病例，如西班牙平等部長孟蒂羅被檢驗為新冠病毒陽性，導致西國內閣和王室全員都得接受採檢。另外，巴西總統的發言人也被確診為陽性；加拿大總理杜魯道也因為妻子出現類流感症狀而自我隔離。

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安莎社報導，義大利過去24小時新增2,651例確診病例，累計確診15,113例；新增死亡病例189例，累計死亡1,016例。義大利死亡人數正式破千人。

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根據CNN統計，截至美東時間12日中午，全美累計確診人數增加至1281人，分布在華府與全美44個州，其中有38例死亡病例。

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加拿大總理杜魯道的妻子從英國返回後出現類流感症狀，杜魯道宣布將採取自主隔離。