　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

新冠肺炎紓困報稅優惠、公股銀貸款　9大QA一次看懂！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲企業紓困與周轉（圖／免費圖庫）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，許多企業也面臨景氣寒冬，政府也推出稅費減免或營運週轉金的紓困方案，希望幫助企業或個人度過經濟困境與難關，《ETtoday新聞雲》特別整理出九大QA，讓您一次看懂。

Q1.企業如果照發薪水給被隔離員工，或是提供有薪水的防疫照顧假，是否有稅賦優惠？

請繼續往下閱讀...

A.企業提供有薪防疫照顧假、有薪隔離假提供200%的費用減除營所稅。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第4條規定，機關、事業單位、學校、法人與團體給付員工依規定申請防疫隔離假或者依據防疫指揮中心的應變處置指示而得請假，政府提供給付薪資金額的2倍費用扣除，可從當年（2020年）所得、隔（2021年）年申報扣除。

Q2.企業申報員工有薪防疫照顧假費用，減除營所稅，應該檢附什麼樣的文件？

A.根據隔離假薪資費用加倍減除管理辦法規定，企業必須要準備員工的假單、請假記錄之外，並分為三種準備不同的文件：

一，如果員工居家隔離、居家檢疫集中隔離、集中檢疫的隔離假者，還要準備各級衛生機關開立的隔離通知書、居家檢疫通知書、集中隔離證明、檢疫證明。

二，員工照顧生活不能自理受隔離者，則要準備受隔離者的隔離或檢疫證明文件。

三，依疫情指揮中心為應變處置而得請假，也要準備相關的文件。

▲▼隔離假,企業,費用,抵營所稅,抵稅。（圖／記者吳靜君攝）

▲企業給員工防疫假薪水，可加倍抵稅。（圖／財政部提供）

Q3.如果受到隔離無法如期繳稅，是否可以延繳？

A.個人隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫；營業人的負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報會計師、記帳士、報稅代理人或扣繳義務人的本人或主辦會計人員、受委託會計人員因為隔離治療、居家隔離、居家檢疫者、集中隔離或檢疫，在3~5月的各類國稅、地方稅可延長繳稅期。

Q4.有哪些稅目可以延長繳稅？延長多久？

A.共計有八項稅目包含包含綜所稅及營所稅、營業稅、牌照稅、房屋稅、菸酒稅、貨物稅、特種貨物及勞物稅都可延期繳，以綜所稅來說，原本5月繳納可延長至6月底。

Q5.如果要延長繳納，要檢附什麼樣的文件？

A.受隔離民眾不用事先申請，只要申報時檢具主管機關隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等證明文件申報並繳納稅款即可。

▲▼綜所稅,延期繳,八大稅目。（表／吳靜君、資料來源／財政部）

▲可以延繳的稅目。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

Q6.如果經濟困難，是否也可申請延長繳款？

A.依據稅捐稽徵法26條規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由不能於法定期間內繳清稅捐者，可在規定繳納期間內，向該管稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。

個人因所服務企業受本次疫情影響減班休息；或營利事業因受疫情影響，造成收入驟減，無法於規定繳納期間內一次繳清稅捐者，可向稅捐機關申請延期或分期繳納稅款，延期最長1年，分期最長可達3年。

▲▼經濟困難者,稅款分期繳納。（圖／財政部提供）

▲經濟困難者稅款延期或分期繳納規定。（圖／財政部提供）

Q7.企業若營運資金有困難，銀行有無紓困方案可用？

A.經濟部將針對中小企業，且營業額較去年12月前6個月或去年同期減少15%，補助貸款利息；補助方式是既有貸款展延利息補貼，每家補貼金額22萬元為上限；其次是企業營運資金貸款利息補貼，補貼金額上限為5.5萬元。

第三種則是受影響事業所需的振興資金，每家上限22萬元。經濟部也已經與國銀溝通，預計3月下旬就可以開始受理申請。

Q8公股銀行有中小企業的紓困貸款嗎？

A.公股銀行也有針對中小企業以自有資金辦理抗疫專案貸款或融資，據統計八大公股銀總計額度超過500億元以上，財政部表示，最低利率不超過2%。

Q9如果個人受隔離，個人的貸款、信用卡費是否可以延繳？或者有無紓困貸款？

A.各公股銀行也針對醫護人員、受隔離者或者因疫情無法回國者，提供信用卡卡費或貸款延緩繳納措施3到6個月，或推出個人專案貸款，幫助個人度過難關。

▲▼公股銀,紓困方式。（圖／記者吳靜君攝）

ET快訊
台股跌破萬點！　早盤暴跌640點
財長提台股3大優勢「信心喊話」：勿過度恐慌　國安基金備戰中
苗栗議員要砸600萬產口罩！每5個賣10元：不然叫我們苗栗國
國安基金08:15緊急記者會　財長開盤前親上火線喊話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股早盤暴跌640點！國安基金信心喊話未奏效　指數跌破萬點關卡

財長蘇建榮：國安基進場無具體指標　開臨時會具有彈性

美股道瓊暴跌2352點　台指期開盤重挫613點...預告台股開市將狂殺

國安基金還不進場！財政部長蘇建榮：總統指示穩定股匯市

國安基金備戰不進場！　財長提台股3大優勢「信心喊話」：勿過度恐慌

新冠肺炎紓困報稅優惠、公股銀貸款　9大QA一次看懂！

救經濟！企業紓困方案懶人包一次看，貸款利息補貼上限22萬

疫情衝擊經濟　資金湧入避險資產

雙重利空夾擊！歐洲3大股市收盤跌幅逾10％　大崩盤創難堪紀錄

骨牌熔斷潮！美股道瓊跌破9.5％　全球8國股市暴跌熔斷

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

中華郵政扛起配送口罩任務！　蔡英文大讚：我們的防疫英雄

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

台股早盤暴跌640點！國安基金信心喊話未奏效　指數跌破萬點關卡

財長蘇建榮：國安基進場無具體指標　開臨時會具有彈性

美股道瓊暴跌2352點　台指期開盤重挫613點...預告台股開市將狂殺

國安基金還不進場！財政部長蘇建榮：總統指示穩定股匯市

國安基金備戰不進場！　財長提台股3大優勢「信心喊話」：勿過度恐慌

新冠肺炎紓困報稅優惠、公股銀貸款　9大QA一次看懂！

救經濟！企業紓困方案懶人包一次看，貸款利息補貼上限22萬

疫情衝擊經濟　資金湧入避險資產

雙重利空夾擊！歐洲3大股市收盤跌幅逾10％　大崩盤創難堪紀錄

骨牌熔斷潮！美股道瓊跌破9.5％　全球8國股市暴跌熔斷

97%燒燙傷「全身腫脹」！中科院大樹院區惡火…技術員搶救6天凌晨不治

台股早盤暴跌640點！國安基金信心喊話未奏效　指數跌破萬點關卡

戰勝挫敗心魔　大倫男籃「痛過了」讓爭冠精神更茁壯

最坎坷Ｘ戰警！《變種人》撞新冠肺炎　「第4度宣布延遲上映」

拉美5國封鎖歐洲航班！　拚全力秒擋疫情衝擊

財長蘇建榮：國安基進場無具體指標　開臨時會具有彈性

百老匯熄燈至少一個月！紐約市緊急狀態　禁止500人↑大型集會

F1賽車澳洲站「緊急取消」！麥拉倫車隊人員確認得新冠肺炎

美股道瓊暴跌2352點　台指期開盤重挫613點...預告台股開市將狂殺

瘋電影／音速小子　真誠友善慈悲是國際間最好的語言

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

骨牌熔斷潮！　全球8國股市熔斷

即／美股開盤熔斷　道瓊崩1700點

華航高階主管調度　虎航董事長辭職

雙重利空夾擊　歐洲股市大崩盤創紀錄

疫情衝擊經濟　資金湧入避險資產

逐筆交易新制　散戶用市價單要小心

新冠肺炎報稅優惠、紓困貸款　9大QA一次看！

國安基金喊話　台股3大優勢

企業紓困方案懶人包一次看，貸款利息補貼上限22萬

郭台銘：台灣有無加入世界組織不重要

油價閃崩、美股狂瀉　「股神」巴菲特：活了89年首見

歷史顯示美股要206天才能脫離「熊掌」

影／新台幣後市怎麼看？　外匯專家李其展剖析3大關鍵

台指期盤中暴跌663點　分析師：信心是否崩盤就看萬點是否跌破

更多熱門

相關新聞

國有土地租金延繳　18.7萬戶受惠

國有土地租金延繳　18.7萬戶受惠

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，影響台灣民生經濟及產業，國產署訂定防疫期間國有非公用不動產合法使用人緩繳租金，包含地上權地租、委託經營權利金。

沈富雄：民進黨一向吝嗇

沈富雄：民進黨一向吝嗇

外銀推抗疫紓困　卡債、貸款最長展延半年

外銀推抗疫紓困　卡債、貸款最長展延半年

「蒸」的可行？電鍋.吹風機能讓口罩重生？

「蒸」的可行？電鍋.吹風機能讓口罩重生？

保障隔離員工領薪　富邦產推新品

保障隔離員工領薪　富邦產推新品

關鍵字：

企業紓困

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

更／西班牙首封4城鎮！　挪威宣布封關

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

罹婦癌第三期！26歲女惡臭組織「流滿全身」…老公壞壞驚

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面