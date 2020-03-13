新冠肺炎紓困報稅優惠、公股銀貸款　9大QA一次看懂！

▲企業紓困與周轉（圖／免費圖庫）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，許多企業也面臨景氣寒冬，政府也推出稅費減免或營運週轉金的紓困方案，希望幫助企業或個人度過經濟困境與難關，《ETtoday新聞雲》特別整理出九大QA，讓您一次看懂。

Q1.企業如果照發薪水給被隔離員工，或是提供有薪水的防疫照顧假，是否有稅賦優惠？

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A.企業提供有薪防疫照顧假、有薪隔離假提供200%的費用減除營所稅。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第4條規定，機關、事業單位、學校、法人與團體給付員工依規定申請防疫隔離假或者依據防疫指揮中心的應變處置指示而得請假，政府提供給付薪資金額的2倍費用扣除，可從當年（2020年）所得、隔（2021年）年申報扣除。

Q2.企業申報員工有薪防疫照顧假費用，減除營所稅，應該檢附什麼樣的文件？

A.根據隔離假薪資費用加倍減除管理辦法規定，企業必須要準備員工的假單、請假記錄之外，並分為三種準備不同的文件：

一，如果員工居家隔離、居家檢疫集中隔離、集中檢疫的隔離假者，還要準備各級衛生機關開立的隔離通知書、居家檢疫通知書、集中隔離證明、檢疫證明。

二，員工照顧生活不能自理受隔離者，則要準備受隔離者的隔離或檢疫證明文件。

三，依疫情指揮中心為應變處置而得請假，也要準備相關的文件。

▲企業給員工防疫假薪水，可加倍抵稅。（圖／財政部提供）

Q3.如果受到隔離無法如期繳稅，是否可以延繳？

A.個人隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫；營業人的負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報會計師、記帳士、報稅代理人或扣繳義務人的本人或主辦會計人員、受委託會計人員因為隔離治療、居家隔離、居家檢疫者、集中隔離或檢疫，在3~5月的各類國稅、地方稅可延長繳稅期。

Q4.有哪些稅目可以延長繳稅？延長多久？

A.共計有八項稅目包含包含綜所稅及營所稅、營業稅、牌照稅、房屋稅、菸酒稅、貨物稅、特種貨物及勞物稅都可延期繳，以綜所稅來說，原本5月繳納可延長至6月底。

Q5.如果要延長繳納，要檢附什麼樣的文件？

A.受隔離民眾不用事先申請，只要申報時檢具主管機關隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等證明文件申報並繳納稅款即可。

▲可以延繳的稅目。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

Q6.如果經濟困難，是否也可申請延長繳款？

A.依據稅捐稽徵法26條規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由不能於法定期間內繳清稅捐者，可在規定繳納期間內，向該管稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。

個人因所服務企業受本次疫情影響減班休息；或營利事業因受疫情影響，造成收入驟減，無法於規定繳納期間內一次繳清稅捐者，可向稅捐機關申請延期或分期繳納稅款，延期最長1年，分期最長可達3年。

▲經濟困難者稅款延期或分期繳納規定。（圖／財政部提供）

Q7.企業若營運資金有困難，銀行有無紓困方案可用？

A.經濟部將針對中小企業，且營業額較去年12月前6個月或去年同期減少15%，補助貸款利息；補助方式是既有貸款展延利息補貼，每家補貼金額22萬元為上限；其次是企業營運資金貸款利息補貼，補貼金額上限為5.5萬元。

第三種則是受影響事業所需的振興資金，每家上限22萬元。經濟部也已經與國銀溝通，預計3月下旬就可以開始受理申請。

Q8公股銀行有中小企業的紓困貸款嗎？

A.公股銀行也有針對中小企業以自有資金辦理抗疫專案貸款或融資，據統計八大公股銀總計額度超過500億元以上，財政部表示，最低利率不超過2%。

Q9如果個人受隔離，個人的貸款、信用卡費是否可以延繳？或者有無紓困貸款？

A.各公股銀行也針對醫護人員、受隔離者或者因疫情無法回國者，提供信用卡卡費或貸款延緩繳納措施3到6個月，或推出個人專案貸款，幫助個人度過難關。