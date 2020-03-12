星展結合永續首創「綠色存款」　搶推0.66%美元活存還幫你種樹

▲星展銀行（台灣）首創推出綠色存款，邀請客戶一起植樹響應永續。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今（12）日是植樹節，星展銀行（台灣）為落實永續承諾，特別將銀行核心產品結合永續精神，首創「綠色存款」推出「星展豐森美元活存」，只要開美元活存帳戶，且存1萬美元以上，提供6個月美元活存0.66%的專案利率，銀行也為客戶在北海岸種下一棵樹苗，共創永續價值。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，今天是台灣的植樹節，星展將永續思維融入企業核心價值，接軌聯合國「永續發展目標」（SDGs），除了於公司日常營運中落實，更積極結合利害關係人，創造更大的社會響力，這次推出市場首創的綠色存款，讓客戶在存款時，也能有機會參與永續，對環境做出貢獻。

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為進一步了解客戶需求，星展銀行（台灣）針對綠色存款的概念，對近1萬5,000位消費者進行問券調查，發現高達81.5%的受訪者願意支持綠色存款，且有78.2%的受訪者願意投入等值新台幣30萬至50萬元的資金響應，另有16.3%的受訪者願意投入50萬至100萬元。

調查也指出，在所支持的永續行動中，54%受訪者選擇「植樹」，高於「參與環保活動」及「捐助環保／永續團體」

；至於植樹地點，75.6%受訪者希望直接將樹苗種在台灣，回饋在地。

星展銀行（台灣）趁著植樹節推出「星展豐森美元活存」，即日起至5月29日止，在活動期間開立「星展豐森美元活存」，並以新資金存入美元1萬元（含）以上，即可享6個月美元活存利率0.66%。

此外，每開立一個「星展豐森美元活存」，星展（台灣）與慈心有機農業發展基金會，即會在北海岸中角沙珠灣為客戶種下一株樹苗，目標種植1,000棵樹，與客戶齊心守護台灣海岸線，而前100名成功開戶者，還可親自參與植樹活動，以實際行動為永續盡一份心力。