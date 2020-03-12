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先是24萬片口罩…又扣一整貨櫃「外科手套」　德國攔截瑞士醫療物資

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▲▼疫情爆發後，紐西蘭街頭許多民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士醫療物資頻被鄰國扣留，引起外交層級紛爭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情日漸升溫，防疫物資的價值就越來越寶貴。緊鄰義大利的瑞士疫情嚴重，但防疫物資卻不斷被他國「攔截」，例如德國就先後攔下了原本該運往瑞士的大批口罩和外科手套，引爆各國外交糾紛。

地處歐洲內陸的瑞士至少已有超過600例確診病例，但幾乎所有物資都仰賴進口，且經常需要通過鄰國陸路運輸。然而，與接壤的德國、法國，以及其他諸多歐洲國家，皆對醫療用品的出口實施不同程度的管制措施。

瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）9日曾報導，一輛載有24萬片外科口罩的卡車原定開往瑞士，卻在通過邊境前遭德國海關攔下。德國總理梅克爾對此否認說，「沒有禁止對瑞士出口物資，我們只想確保醫療器材掌握在正確的人手中。」

然而，11日又傳有新一批防疫物資被德國攔截，這次是一批準備運往瑞士的中國製外科手套。《瑞士日報》（Tages Anzeiger）引述瑞士經濟部的說法，這批貨物只是被德國扣留的眾多貨物其中之一。此外，同日還有另一批瑞士訂購物資遭義大利扣留。

據《瑞士日報》11日報導，漢堡海關扣押了一個瑞士進口商從中國訂購的貨櫃，內裝有外科用手套。報導稱，該貨櫃並未經過德國清關，是在漢堡的免稅倉庫被沒收。據悉，瑞士經濟部長已經與德國經濟部長通話，討論貨櫃被扣適宜。

報導引述德國海關消息人士說法，稱扣留該貨櫃屬於一項疏忽，目前貨櫃已經被放行。

瑞士與德國、法國等工業大國不同，僅有少數物資能夠在國內生產，其他大多仰賴進口。儘管防疫物資有限，瑞士政府仍強調已儲備有「大量」醫療設備，能夠為每一名瑞士公民提供至少1個口罩。

當地衛生官員不斷向大眾呼籲，除非染上疾病，否則健康的人不應該購買、配戴口罩，將口罩優先讓給病患和醫護人員。截至11日，瑞士累計通報613例確診病例，其中4人死亡。

根據世界衛生組織數據，大約有80％的人感染新冠病毒後，不需要特殊治療即可自行康復，但每6位患者就有1人會演變為重症，引發呼吸困難等症狀。依照世衛公布最新數字，新冠肺炎死亡率約為3.4％，其中老年人和本身患有高血壓、心臟病和糖尿病等慢性病族群更有可能演變為重症。

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