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台股逐筆交易新制23日上路　散戶用「市價單」要小心

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▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股逐筆交易將在3月23日上路，金管會提醒，投資人應視本身風險承受能力及投資策略，選擇適合的委託單種類。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股逐筆交易將於3月23日上路，未來下單將有6種方式，其中限價、市價各有3種，不過新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球股市，外界擔憂不利於台股，金管會今（12）日表示，逐筆交易只是撮合制度上與國際接軌，與市場行情不會有太大關聯。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，未來新制度上線後，將於盤中時段（9點至13點25分）採行逐筆交易（開收盤時段仍維持集合競價），且提供委託簿即時更新的委買、委賣及成交資訊，在委託種類上，將有「限價單」、「市價單」，搭配「當日有效」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等6種委託單的組合，提供投資人更多選擇。

請繼續往下閱讀...

不過，疫情衝擊全球股市，市場擔憂逐筆交易上路後，不確定性造成交易暴增，系統恐怕無法承載，蔡麗玲指出，證交所在新系統設計上，參考歷史最大承載經驗，按照12年來委託最大量的3倍，準備系統承載量，因此這部分不會有所疑慮。

金管會證期局官員也提及，過去歷史瞬間成交量，以2018年2月6日期貨大屠殺為例，根據統計，台股瞬間最大量是每秒1.1萬筆，平均每秒也有3,100多筆，因此目前準備好系統的安全承載量，一旦交易超過這個量，系統也不會有問題，將會自行調整。

至於外界也擔憂「助漲助跌」的效果，蔡麗玲說，目前有盤中價格穩定機制，同時也有漲跌幅限制，應該不至於會有這個問題。

金管會提醒投資人，市價單雖無需指定價格，而是依證交所與櫃買中心所訂定原則給予轉換參考價進行撮合，但該轉換參考價會依當時委託簿最新狀況而有變化，因此市價單的成交價格可能與投資人預期成交價不同。

換句話說，若不是策略性投資人，而是一般投資人且有長期投資的打算，蔡麗玲建議，可使用限價單，整體來看，投資人應視本身風險承受能力及投資策略，選擇適合的委託單種類。

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