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美股墜熊市僅19天！歷史顯示要206天才能脫離「熊掌」

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▲▼美股,華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

▲自道瓊指數於2月12日創下29568點歷史新高到周三墜入熊市僅歷時19日。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

道瓊工業指數周三（11日）重挫1464點，墜入投術性空頭熊市，而這波熊市將持續多久？從歷史經驗來看，平均得要206天才能脫離「熊掌」。

WHO宣布新冠肺炎全球大流行，美國總統川普救市方案不明，美股賣壓持續沉重。道瓊指數周三收盤下跌5.86％至23553.22點，在短短19個交易日內下滑20.3%，而標普500及那斯達克指數也都從2月19日的高點下跌19%。投資人關心股市何時能夠走出熊市陰霾，《MarketWatch》回顧歷史數據，平均來說，道指的熊市會持續206天，而標普500則需花146天。

請繼續往下閱讀...

據報導，自道瓊指數於2月12日創下29568點歷史新高到周三墜入熊市僅歷時19日，速度為史上第二快。最快紀錄則是1931年11月，當時大蕭條席捲美國，道指在短短15日內從高點回跌20%。

2008年全球金融海嘯爆發後，美股於2009年3月觸底，自此展開長達11年的牛市，並於2月12日衝上29568點創下歷史高點。但隨著新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，引爆全球股市恐慌賣壓，11年多頭行情終是劃下句點。

巧合的是，道指甫於周一（9日）歡度牛市的11周年，怎知當日卻是美股迎來「黑色星期一」的一天。當日道瓊工業指數下跌2013.76點或7.79%，收23851.02點，創下2008年12月15日以來最大單日跌幅。

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