台股暴跌！金管會啟動救市第一招　鼓勵上市櫃公司先自救

▲台股今天終場跌471.43點，收在10,422.32點，跌幅4.41%，成交量2,700.63億元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，美股道瓊工業指數重挫1464點，終結11年多頭步入熊市，台股今（12）日盤中一度大跌逾500點，終場跌471.43點，收在10,422.32點，跌幅4.41%，成交量2,700.63億元。金管會啟動救市第一階段，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎是全球大流行疫病，歐美政府陸續採取疫情控制、防疫措施，因此國際主要股市都下跌，台股也受影響，今天成交量達2,700億元，較今年2月份日均成交量約1,460億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

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觀察亞洲各國股市表現，到下午3點30分為止，南韓下跌73.94點，跌幅3.87%；日本下跌856.43點，跌幅4.41%；新加坡下跌78.61點，跌幅2.82%；香港下跌904.05點，跌幅3.58%；上海下跌45.03點，跌幅1.52%。

金管會啟動救市第一招，首先是鼓勵上市櫃公司參與業績發表會及法人說明會，證交所將以健康、醫療、互連網、人工智慧等多項主題，自4月起舉辦9場次主題式業績發表會；櫃買中心也將舉辦6場次的主題式業績發表會，包含「富櫃200」、「生技醫療」、「精緻生活」、「電子資訊」及「櫃買特色」等特色主題，並視疫情狀況規劃以視訊方式辦理。

根據統計，截至今年3月11日止，上市公司辦理法說會計119家、170場次；上櫃公司辦理法說會計30家、40場次。金管會呼籲，投資人進行買賣決策前多參考公司基本面資訊，關注景氣走勢及個別公司財務、業務狀況。

第二，鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，截至3月10日止，執行中庫藏股計22件，預計最大可買回金額共計35.7億元。此外，台股基本面及總體經濟尚稱穩健，因此鼓勵投資人以定期定額方式購買台股基金、ETF或基本面穩健的股票，中長期投資股市，降低投資風險。

金管會表示，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務的影響及相關資訊即時揭露。若股市發生非理性下跌的情形，必要時將採取相關穩定措施。