　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股暴跌！金管會啟動救市第一招　鼓勵上市櫃公司先自救

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼受美股跌深反彈激勵，台股3/11一早即已上漲格局開出，盤中漲幅超過八十餘點。隨後漲幅收斂，截至發稿為止大盤僅在平盤之上游走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今天終場跌471.43點，收在10,422.32點，跌幅4.41%，成交量2,700.63億元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，美股道瓊工業指數重挫1464點，終結11年多頭步入熊市，台股今（12）日盤中一度大跌逾500點，終場跌471.43點，收在10,422.32點，跌幅4.41%，成交量2,700.63億元。金管會啟動救市第一階段，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎是全球大流行疫病，歐美政府陸續採取疫情控制、防疫措施，因此國際主要股市都下跌，台股也受影響，今天成交量達2,700億元，較今年2月份日均成交量約1,460億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

請繼續往下閱讀...

觀察亞洲各國股市表現，到下午3點30分為止，南韓下跌73.94點，跌幅3.87%；日本下跌856.43點，跌幅4.41%；新加坡下跌78.61點，跌幅2.82%；香港下跌904.05點，跌幅3.58%；上海下跌45.03點，跌幅1.52%。

金管會啟動救市第一招，首先是鼓勵上市櫃公司參與業績發表會及法人說明會，證交所將以健康、醫療、互連網、人工智慧等多項主題，自4月起舉辦9場次主題式業績發表會；櫃買中心也將舉辦6場次的主題式業績發表會，包含「富櫃200」、「生技醫療」、「精緻生活」、「電子資訊」及「櫃買特色」等特色主題，並視疫情狀況規劃以視訊方式辦理。

根據統計，截至今年3月11日止，上市公司辦理法說會計119家、170場次；上櫃公司辦理法說會計30家、40場次。金管會呼籲，投資人進行買賣決策前多參考公司基本面資訊，關注景氣走勢及個別公司財務、業務狀況。

第二，鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，截至3月10日止，執行中庫藏股計22件，預計最大可買回金額共計35.7億元。此外，台股基本面及總體經濟尚稱穩健，因此鼓勵投資人以定期定額方式購買台股基金、ETF或基本面穩健的股票，中長期投資股市，降低投資風險。

金管會表示，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務的影響及相關資訊即時揭露。若股市發生非理性下跌的情形，必要時將採取相關穩定措施。

ET快訊
桃園男把妻「分屍7塊」掏空內臟放冷凍！　女兒開袋驚見媽頭顱
神級手譯員！BBC記者全英文提問　他超狂「零時差翻譯」網傻了
中職／清明節高危險期！　聯盟決議開幕戰再延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美股墜熊市僅19天！歷史顯示要206天才能脫離「熊掌」

台股暴跌！金管會啟動救市第一招　鼓勵上市櫃公司先自救

反彈行情首選營收佳個股

金融危機如何避險

雇主不通報無薪假、勞工就無補助領　勞動部出面澄清

憂鈔票成防疫破口　央行：鈔券經隔離殺菌、不必過度擔心！

台灣有沒有加入世界組織不重要　郭台銘：與其聽人發牢騷，不如別浪費時間

劍麟董事會決議通過：2019年配發現金股利5元　現金殖利率達6.23%

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

台積電高階製程產能吃緊

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

佐藤健床咚狂吻傻白甜女友!!　下一步解扣子：妳今晚別想睡了

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

美股墜熊市僅19天！歷史顯示要206天才能脫離「熊掌」

台股暴跌！金管會啟動救市第一招　鼓勵上市櫃公司先自救

反彈行情首選營收佳個股

金融危機如何避險

雇主不通報無薪假、勞工就無補助領　勞動部出面澄清

憂鈔票成防疫破口　央行：鈔券經隔離殺菌、不必過度擔心！

台灣有沒有加入世界組織不重要　郭台銘：與其聽人發牢騷，不如別浪費時間

劍麟董事會決議通過：2019年配發現金股利5元　現金殖利率達6.23%

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

台積電高階製程產能吃緊

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

財經熱門新聞

即／大流行嚇壞　道瓊暴跌1300點

台股恐慌性殺盤！ 盤中暴跌逾500點　大立光逼近跌停

美股恐慌殺盤還沒結束！道瓊期指暴跌超過9百點　預告今晚盤勢不妙

台股狂殺至半年新低！收盤重挫471點...險守10,400點　爆2700億鉅量

郭台銘：大陸復工狀況優於預期、反憂心韓日供應鏈

即／美股又暴跌　道瓊狂洩700點

影／台股閃崩　金融股如何搶便宜？

台積電跌破290元　市值蒸發3900億元

油價閃崩、美股狂瀉　「股神」巴菲特：活了89年首見

加油再等等！專家預估下周油價可能大跌3.8元　創四年新低

澳幣匯價跌破20元...改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺4200元

台達電明啟用口罩產線　一天產3萬片　

受股市暴跌拖累　黃金失守1650美元關卡

台股重挫　國安基金備戰中

更多熱門

相關新聞

開季閉門打未定　有確診者將停賽

開季閉門打未定　有確診者將停賽

雇主不通報無薪假、勞工就無補助領　勞動部出面澄清

雇主不通報無薪假、勞工就無補助領　勞動部出面澄清

部分國家新冠肺炎致死率高的原因

部分國家新冠肺炎致死率高的原因

居家檢疫者外出趴趴走　桃市重罰100萬

居家檢疫者外出趴趴走　桃市重罰100萬

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

關鍵字：

金管會台股股市新冠肺炎武漢肺炎疫情庫藏股

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

獨／醫證實「劉真半癱」右腦中風

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面