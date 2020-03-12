雇主不通報無薪假、勞工就無補助領　勞動部出面澄清

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（12）日指出截至目前為止，通報實施減班休息事業單位已來到83家，約3千多人，為因應減班休息人數增加，勞動部也推出「充電再出發2.0」、「安心就業計畫」等紓困措施，但這都是要事業單位有進行通報才能申請，若雇主沒有通報，勞工是否就淪為「看的到吃不到」的窘境？對此勞動部今正式說明。

勞動部表示，事業單位因受本波疫情或景氣因素影響致停工或減產，為避免資遣勞工，有暫時縮減工作時間及減少工資(即「減班休息」，俗稱無薪假)之必要，必須經過勞雇協商合意，並應通報事業單位所在地勞工行政主管機關。縱使雇主沒有通報，勞工也可以直接向地方勞工行政主管機關反映，將於查證後協處。

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勞動部指出，雇主如確有必要實施「減班休息」，應參考本部訂定之「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「勞雇雙方協商減少工時協議書（範例）」，減班休息期間，原約定按月計酬之全時勞工，每月給付之工資仍不得低於基本工資；並確實通報事業單位所在地勞工行政主管機關，以便勞工行政主管機關進一步提供包括「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」在內的各項協助措施，幫助勞雇雙方共渡難關。

勞動部進一步表示，事業單位如未通報，勞工也可以向當地勞工行政主管機關【各直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）】反映，經查證業經勞雇雙方協議，並符合基本工資等相關規範者，將直接列入勞雇雙方協商減少工時之通報名單通報勞動部，不影響勞工適用「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之權益。

另外，雇主如未經勞工同意，片面決定減少工時者，自屬無效的勞動契約變更，勞工不必補服勞務，雇主仍應依原約定給付報酬；如有短少工資之情事，主管機關將要求雇主補還，以保障勞工權益。