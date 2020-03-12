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憂鈔票成防疫破口　央行：鈔券經隔離殺菌、不必過度擔心！

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲ 鈔票回籠皆會經過隔離處理。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）傳染力強，不少立委擔憂人人都可接觸的鈔票會成為病毒傳染媒介，央行指出，其實針對鈔券都有固定處理模式，除了離隔市面時間長達1個月之外，鈔券在自動封包機關卡也會有類似「高溫殺菌」的功能，民眾可以不用擔心，而且最重要的防疫工作還是要「勤洗手」！

央行在粉專貼文中指出，金融機構將回存的新臺幣鈔券繳回臺灣銀行後，透過央行設置在臺銀北、中、南三地的高速鈔券整理機進行整理後，可用券回流金融體系，不適合流通的髒舊鈔券則逕行銷毀。

請繼續往下閱讀...

新臺幣鈔券從回籠、存放、整理到再度付出供民眾使用，與市面隔離時間超過1個月，可避免病毒殘留在鈔劵上

在整理的過程中，先由高速鈔券整理機剔除髒舊和破損鈔券，再將可用券送進自動封包機，於150°C左右的高溫下進行封包，可產生部分消滅病毒的效果；韓國、美國等央行也是採取相同作法。

另外，根據德國學者的最新研究，冠狀病毒(coronavirus)在紙張表面最長可以存活5天。為了避免鈔券成為傳染病毒的媒介，本行已要求臺銀對回籠鈔券採取隔離措施，確實遵守「先進先出」原則，先在金庫中存放14天以上再進行後送整理

此外，世界衛生組織(WHO)及我國中央流行疫情指揮中心並未對鈔券的使用發出警告，民眾若仍有疑慮，國內電子支付已相當普遍，建議可多加利用。

央行也在貼文最後提醒民眾，任何物品表面都可能附著細菌與病毒，為避免感染，最重要的是做好個人衛生自主管理，請大家要勤洗手，並避免用手觸摸眼口鼻

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