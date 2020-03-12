安泰銀總座突換人！接棒者劉先覺沒銀行經驗...5年來首見　金管會有意先面試

▲全球人壽前董事長劉先覺。（圖／記者楊絡懸攝）

記者紀佳妘／台北報導

安泰銀行總經理俞宇琦昨突然傳出請辭消息，董事會通過聘任前全球人壽董事長劉先覺接任，金管會銀行局今（12）日表示，目前尚未收到人事案，待銀行送進來後會進行審核，若有必要時也會進行面試。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，根據銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第4條第1、2款規定，銀行總經理需有銀行工作經驗9年以上，並曾擔任3年以上銀行總經理以上或同等職務，或是銀行工作5年以上，並曾擔任3年以上銀行副總經理以上或同等職務。

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莊琇媛指出，若不符合前2款，則可以用第3款，以其他經歷足資證明具備主管領導能力、銀行專業知識或經營銀行的能力，可健全有效經營銀行業務，以金融機構實務上，確實有用到第3款的案例。

莊琇媛說，初步向安泰銀了解，昨天下午1點30分召開董事會，到晚上6點才結束後，直到晚上7點24分發布重訊公告，按規定來說，銀行總經理需經主管機關核准後才能充任，目前尚未收到人事案，待銀行送進來後會進行審核，包括資歷、條件等，若有必要時，也會請擔任總經理的人選來面試。

外界關注劉先覺並未有銀行經驗，若用第3款也能充任嗎？莊琇媛表示，目前尚未送件的情況下，無法認定一定可以或不可以，仍得審核後才能決定，且以近5年來看，大部分銀行總經理都有銀行經驗，只是不符合前2款者，則會用第3款來審酌。