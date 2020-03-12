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美股期指跌逾5%...再度觸發熔斷機制！　全球股市暴跌

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▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲ 美股期貨指數大跌。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美股期貨指數再度跌到觸發熔斷機制！美股三大指數期貨下跌幅度再度達到5%，觸發芝加哥交易所的熔斷機制，暫停交易15分鐘。

截至下午5點42分，標普500指數期貨下跌5.05%或138點。

請繼續往下閱讀...

道瓊指數期貨下跌5.23%或1233點。

那指期貨指數下跌5.05%或401點。

美股的熔斷機制基準指數為標普500指數，一旦觸發，則美國所有股票、股價指數期貨與選擇權市場，都會跟著暫停交易。美股熔斷機制共分為3個階段，第一，當股價指數較前一個交易日下跌達7%時，股市將暫停交易15分鐘。

第二，而當股價指數跌幅達13%時，股市將再度暫停交易15分鐘；第三，若當股價指數跌幅達20%時，股市將暫停交易至收盤為止。不過，若過了美東時間下午3時25分，除非跌幅達20%，否則即使跌逾7%、13%都不會暫停交易。

另一方面，美股盤前和盤後交易觸發暫停交易的跌幅比正規交易時間小，因此美股期指跌到5%即被暫停交易

全球股市陷入暴跌恐慌，亞股今日亦委靡不振，台股收盤下跌471點或4.33%，日股收盤下跌4.41%，韓股收盤下跌3.87%、港股收盤下跌3.66%，陸股則相對抗跌、收盤下跌1.52%

另外，歐股今日早盤亦全線下挫，其中英國、法國、德國股市都一度下跌逾6%，目前跌幅則稍微收斂，來到6%以下。

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