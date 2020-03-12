郭台銘積極參與新創投資　親自主持大健康產業計畫

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）日前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如，分享年前有到美國參觀許多新創公司，本來年後要去以色列參訪當地產業，但是受到疫情影響而轉為線上視訊模式，並親自主持大健康產業計畫，目前在乳癌、白血病、幹細胞都有所進展。

郭台銘今年在鴻海愛心嘉年華分享，自己未來將專注在「慈善、醫療、科技」，並預計籌組大型創投，投資全世界的高科技事業，還透露大年初二介要去美國看投資，之後也會到日本、以色列、德國去看看各地的高科技公司。

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郭台銘表示，年前有到美國參觀許多新創公司，像是聖荷西、威斯康辛、洛杉磯的一些新創公司，而且疫情讓新創團隊可以更專心做事，其中有看到比較特別的是透過非侵入式醫材就可以顯影血管狀態的新創。

郭台銘指出，本來年後要去以色列參訪當地產業，但是受到疫情影響而轉為線上視訊模式，而且用得是8K超高畫值技術，並認為有時候非常時期反而能產生出創新科技，再加上5G時代的高頻寬、低延遲特性，可以因應疫情做更多應用。

郭台銘分享，目前自己親自主持大健康事業計畫，而且在乳癌、白血病、幹細胞都有所進展，尤其是有楊泮池的鼎力相助，專心做下一代新生命科技的研發，已經有很多健康醫療產品，相信未來科技業結合醫療界，可以緩解健保的費用的負擔，證明台灣的科技實力。

▲郭台銘前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如。（圖／記者湯興漢攝）