影／美股跌幅超過20%拖累台股　分析師點出止跌關鍵點

▲美股跌幅超過20%拖累台股。（圖／達志影像／美聯社）

記者余弦妙／台北報導

美股連續性暴跌，進而影響全全球股市行情，對此統一期貨投顧部經理廖恩平指出，美國股市跌幅已超過20%落入了熊市的定義，對於台股最大影響就是信心的影響，再加上全球股市目前皆與新冠肺炎疫情息息相關，若是疫情可以獲得控制，全球股市才有止跌可能。

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廖恩平分析，台股近期受到美股的拖累進而出現較大的下殺，從最近的行情來看，原本台股都支撐在年線附近震盪，並嘗試做止穩的情況，但因為美股的大幅下跌影響，導致台股也正是失守年線，後續更有可能破十年線開始走平，甚至有翻空的機會。

雖然台股目前信心不足，但廖恩平也提醒投資人，首先台股在歷年來都會把萬點當成信心的分水嶺，雖說從經濟面來看萬點並沒有實質意義，但市場上主要還是資金的進出，因此大多數投資人都還是會把萬點當成一個觀察點，若是有守住未來還有反彈機會，反之則可能會出現比之前預想還要嚴峻的情況。

另外，廖恩平也說，美股這樣遞延情況，也會影響蘋果供應鏈的遞延，像是台灣的蘋概股也可能受到影響，因此今年的蘋果的出貨恐怕會延後至10月之後。

目前全球接受到新冠肺炎疫情影響，廖恩平也坦言，目前全球經濟股市表現皆不樂觀，主要就還是受到疫情影響所致，就算有其他消息出現也都被疫情所掩蓋，舉例來說，先前美國大選初選，當時外界皆預測有機會讓美股止跌，不料，美股也僅是反彈一天，後續又開始下跌。

因此，廖恩平也說，若是以目前中國大陸的疫情控制時間來當基準的話，從發現到大流行的時間大概需要28天的時間，因此美國股市若是想要回穩最快的時間點應該會是落在4月初到4月中。