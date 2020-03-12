無罪→10年！狼父性侵19歲女兒一審無罪　二審逆轉

▲日本一名狼父長期虐待親生女兒，甚至在公司與飯店性侵女兒。（圖／取自免費圖庫123RF）

文／中央社

日本一名狼父性侵親生女兒一審獲判無罪，引發輿論譁然，此案今天由名古屋高等法院做出二審判決，撤銷一審結果改判10年有期徒刑。

日本每日新聞報導，這名50歲男子被控2017年性侵當時19歲的親生女兒。

這起性侵案去年3月一審宣判無罪，同月另有其他3起性侵案也全都判無罪，讓日本社會群情激憤，性侵被害人組成的團體發起連署，要求日本政府修正刑法，也在各地展開抗議活動，使名古屋高等法院的二審備受各界關注。

今天審判的這起性侵案，由於是名古屋地方法院岡崎支部負責一審判決，被外界稱為「岡崎判決」。

岡崎判決裡的被告被控在愛知縣的公司內及同縣飯店內性侵女兒遭檢方起訴，但因起訴法條是準強制性交罪，其定罪要件之一是被害人在性侵過程中是否被置於「無法抗拒」（身體或心理抵抗顯有困難）狀態，使得認定是否有「無法抗拒」成了審判中檢辯雙方爭點。

二審審判過程中，曾在一審判決後鑑定被害人精神狀態的女醫師證稱，從被害人遭受性虐待等童年時期開始，就因為不適當的養育環境持續強化無力感，造成即使被要求性交，在精神及心理上也無法抵抗。

檢方表示，被告長期凌待被害人，長年下來自身抵抗與拒絕等想法形同被剝奪，事發當時被害人在精神及心理上已無法抗拒。不過，辯方質疑，女醫師對被害人進行精神鑑定是在事發後2年才做，缺乏可信度，請求庭上駁回檢方上訴。