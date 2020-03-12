郭芷嫣揚言要加料遭開除　不當勞動裁決認定長榮有理、非打壓工會

▲長榮空服員郭芷嫣於私人LINE群組中發言，長榮航空官方以不利於飛安為由將郭芷嫣開除。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

長榮航空前空服員郭芷嫣在去年罷工後，因在私人群組揚言要為機師加料，而遭長榮航空解雇，對此郭芷嫣向勞動部提出不當勞動裁決，今（12）日裁決結果出爐，駁回時任桃園市空服員職業工會幹部的郭芷嫣申請，即認定長榮航空解僱有理。

裁決書中指出，郭芷嫣的「加料說」對公司影響重大，如在群組上的發言遭轉傳成為公開訊息，對飛安照成重大影響，去年7月公司有收到消費者郵件，要求退票；也有消費者向美國運輸部投訴，美國政府也要求長榮公司應對此事說明；去年也有民眾向民航局陳情，民航局也要求長榮提出改善措施。

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至於為何做出這樣的判決，勞動部勞動關係司司長王厚偉解釋，裁決委員認為，雖然這些訊息是私人群組訊息，非郭芷嫣本意，但這表現方法很難說沒有超過界線，在加上訊息經轉傳、媒體報導後，確實對長榮航空造成重大營運影響。

裁決書更指出，長榮航空召開人評會時，郭芷嫣也承認訊息確實是她所為，加上長榮航空先前也同樣解僱有類似言論的機師，因此認定長榮解僱郭芷嫣沒有構成打壓工會。

不過王厚偉也表示，這次解僱是否合法，不在裁決委員會的判斷內，當事人仍可透過民事法院等釐清，不當勞動裁決僅是針對雇主是否打壓工會來做判斷，單就郭芷嫣事件來看，長榮航空並沒有出現打壓工會行為。

另外，空服員職業工會去年6月對長榮航空發動罷工，隔天長榮航空隨即對空服員職業工會、會員以及會務人員提告求償罷工1天3400萬元。勞動部不當勞動行為裁決委員會今日也做出裁決，認定長榮航空提告行為確實構成打壓工會，並要求長榮航空在5天內將裁決書公告在長榮航空官方網站14天，勞動部也會開罰至少9萬元。