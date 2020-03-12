AMD進攻超級電腦火力全開！客戶紛紛「改用」EPYC處理器

▲AMD EPYC處理器獲得El Capitan超級電腦採用。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

美國處理器大廠超微（AMD）處理器持續進攻超級運算市場，從極端氣候分析、自動駕駛、到各種國防系統，歐洲各地的研究人員與科學家等，紛紛「改用」AMD EPYC。

近幾月以來，AMD與各家超級電腦研發業者深化合作關係，聯手開發搭載EPYC核心的系統。

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AMD EPYC處理器獲得El Capitan超級電腦採用，將突破2 exaFLOPs的運算效能，並與美國國家核能安全管理局（NNSA）合作，推動人工智慧與機器學習研究。

此外，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的Atos超級電腦XH2000，根據Atos集團指出，新的解決方案將會優化ECMWF的工作流程，大幅度改善天氣預報。這台超級電腦組裝工程將會於今年開始，預計在2021年完工並啟用。

英國國家研究創新局（UKRI）組建的一款Cray Shasta超級電腦ARCHER2。UKRI原本在愛丁堡已經有一部名為Archer的超級電腦，近期UKRI與Cray簽約，負責第二代超級電腦Archer 2製造， 並將搭載AMD新一代 EPYC Rome處理器，預計在今年5月6日上線。

斯圖加特大學的Hawk超級電腦則採用第2代EPYC處理器，組建在德國規模最大的超級電腦，也是歐洲、中東、非洲地區規模首屈一指的系統。

另外，HPE旗下超級電腦製造商Cray也於去年底宣布，英國原子武器研究所（AWE）採用搭載AMD第2代EPYC處理器的Cray Shasta超級電腦，用於英國國防安全。此外，AMD與HPE旗下超級電腦製造商Cray正聯手組建另一部exascale等級的超級電腦。