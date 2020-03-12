台灣有沒有加入世界組織不重要　郭台銘：與其聽人發牢騷，不如別浪費時間

▲郭台銘指出，台灣的防疫能力已受到肯定。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人12日前往三峽愛物園，祭拜亡妻林淑如。他受訪時痛批，無論是WHO或是WTO等世界組織，在這次的疫情中都沒有發揮功能，台灣的防疫能力已受到肯定，與其參加這些世界組織、聽人開會發牢騷，不如「不要在那邊浪費大家的時間」。

郭台銘12日上午前往三峽愛物園，祭拜亡妻林淑如，受到媒體採訪時，他針對新冠肺炎等議題發言。他表示，面對這次新冠肺炎疫情，無論是世界貿易組織（WTO），或是世界衛生組織（WHO），都沒有發揮應有的功能，充分進行整合，就連聯合國也沒發揮出應有的作用，世界各國為求自保，只能根據自身利益施行政策。

請繼續往下閱讀...

▼郭台銘說，在這次的疫情當中，WTO、WHO或聯合國都沒發出應有功能。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘說明，雖然不在其位、不謀其政，但他仍要說，台灣這次的防疫做得很好，有沒有加入WTO、WHO已經不重要，與其參加會議，聽著會員國的會員發牢騷，「我覺得，不要在那邊浪費大家的時間。」

不過，他也說，儘管這次防疫可圈可點，台灣每年癌症的數量都在增加，因為是慢性病，大家的重點比較不會擺在這，但依台灣醫療產業、科技業的能力，往這個方向發展應該不錯。

至於供應鏈復工的狀況，郭台銘提到，問題已經擴及全球，以中國供應鏈來看，目前比較不用擔心，大陸各廠區的復工進度超乎預期，反而是日本、韓國的供應鏈有些憂慮。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

▼郭台銘說，這次台灣防疫做得很好。（圖／記者湯興漢攝）

