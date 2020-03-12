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加拿大2.5萬人會議「參加者來自132國」爆1男染疫！總理杜魯道也出席

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▲▼加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大多倫多一場2.5萬人的會議中有一名參加者確診新冠肺炎，總理杜魯道（Justin Trudeau）也曾出席。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情全球擴散，加拿大目前累計108起確診，1人死亡。安大略省薩德伯里（Sudbury）一名50多歲男性2日、3日在多倫多參加一場會議，參加者多達2.5萬人、來自132國，就連總理杜魯道（Justin Trudeau）也有出席演講，未料他返家以後，卻在10日晚間確診。據了解，公衛官員仍在調查這名患者的感染途徑。

50多歲男子3月2日、3日來到大多倫多會議中心，參加「加拿大探勘與開發商協會」（Prospectors & Developers Association of Canada）會議。他返家以後卻在10日晚間確診感染新冠肺炎。根據主辦單位，參加者超過2.5萬人，來自132個國家，加拿大總理杜魯道與安大略省省長福特 （Doug Ford）都有出席演講。

《環球新聞》（Global News）報導，安大略省公衛部門仍在調查病患的感染途徑。首席助理醫療官亞菲（Barbara Yaffe）於11日下午表示，這名男子可能是在會議上遭到感染，「那裡有大約2.3萬人，來自很多、很多不同國家」。

亞菲強調，此例不是社區感染，「社區感染是沒有旅遊史，也與其他病例沒有任何流行傳染病學上的連結。也就是說，你不知道他們是從哪裡感染的。」但也坦言，安大略省未來可能仍會出現社區感染，「不幸的是，這可能是無法避免的。」

加拿大目前累計108起新冠肺炎病例，聯邦政府推出一項10億美元的資金計畫，支援醫療體系與經濟撐過疫情。安大略省省長福特11日也宣布，已經撥出1億美元的緊急資金對抗疫情，衛生局長艾略特（Christine Elliott）說，這筆錢可能被用於採買設備，例如篩檢工具、個人防護裝備，或者在必要時刻雇用更多公衛工作人員。

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