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影／新台幣後市怎麼看？　外匯專家李其展剖析3大關鍵

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記者李瑞瑾／台北報導

金融市場大幅動盪，除了股市漲跌讓投資人心情像坐雲霄飛車之外，新台幣匯率走勢也是另一關注焦點，近期新台幣維持高檔震盪，但對於新台幣後市，外匯專家李其展認為仍偏向觀望，並指出有三大關鍵可以留意。

關鍵一、疫情是否趨緩

近期外資在集中市場不斷賣超，但新台幣匯率走勢不是維持升值就是僅有小貶，外匯專家李其展指出，股匯不同調主要原因有兩個，第一是雖然股市拉回幅度不小，但台股相對其他市場並沒有到崩跌，因此外資並沒有馬上從台灣撤退的壓力。

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其次，雖然台灣也受到了新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，GDP、消費力都面臨下滑，但是相較義大利、中國大陸這些疫情大爆發，甚至啟動封城的地區來說，台灣疫情控制還是較佳，經濟沒有到毀滅性的威脅，所以外資看起來還是有信心。

李其展認為，外資「似乎看起來還是想要再等一下」，等待看看疫情有沒有趨緩的角度，再重新將資金投入股市，所以才會發現股市賣了，但是資金還沒有離開的現象。

關鍵二、台股是否持續位列亞股前段班

國際金融市場動盪，美股動輒漲跌千點，李其展認為，目前有點像是「恐怖平衡」，信心還在，但是大家都在觀望股市、新台幣會不會跟著重挫，而這邊有一個心理關卡，但這心理關卡並不是說跌破10,500、10,000點這種整數關卡，就會馬上要面臨資金外逃風險，而是外資是否覺得台股相對其他亞洲市場對表現好，如果台股表現較佳，外資就不一定要馬上出走，所以新台幣後市還是可以維持觀望。

對於避險策略，李其展表示，其實比較難用匯市去幫股市避險，以美元舉例，美元一年升值3~5%就算滿多，但是股市一天就有這種表現，所以不太能用匯市去平衡股市的風險。比較好操作方式，像是現在新台幣匯率很強，那投資人可以分散投資，把從股市移出來的資金，轉移到一些未來比較有可能有上漲動力的外幣，可能以美元為主，輔以一些人民幣，看人民幣是否會在疫情緩和之後出現補漲行情。

關鍵三、台美利率政策

目前看來美國可能再度降息，央行態度也打開了一些降息的可能性，在這節骨眼升息的機率很低，比較有可能是維持不變或是降息。若政策利率維持不變的話，新台幣就是維持先前趨勢，處於震盪偏強勢一些。

但如果開始轉向降息，台、美間的利差稍微縮減，那資金就不一定要留在台灣，可能會慢慢往外走，新台幣就有貶值的機會出現。但這有要看台美利差，如果美國一次就降2碼、3碼，但台灣都是半碼半碼在降的話，那可能資金外逃速度就不會那麼快。

不過李其展指出，就算降息幅度不大，也可以給台股投資人一點信心，創造資金面的題材，兩邊可以稍微抵銷新台幣外流的影響。接下來也要看央行有無表態，看是否還有更大降息空間，或是意外降一碼等，都可能會讓新台幣有更大貶值走勢。

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