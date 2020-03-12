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川普祭30天禁歐令　法媒：戴高樂機場第3航廈恐關閉！

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普11日晚間透過全國演說發表最新旅遊禁令，根據國土安全部最新澄清說法，美國針對「申根區國家」實施30天旅遊禁令，自美東時間13日零時起生效。消息一出，法媒Europe 1報導，巴黎北部戴高樂機場（Roissy-Charles-de-Gaulle）可能關閉第3航廈，降低成本。

路透社報導，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，法國機場營運業者面臨著客流量下滑的狀況，且在川普發布針對歐洲的最新旅遊禁令後，歐洲航空股12日重挫10%。

法國媒體Europe 1周四指出，負責營運戴高樂機場的巴黎機場公司（ADP）可能關閉廉價航空公司專用的第3航廈，且若是有需要，其他航廈也可能面臨被關閉的命運。目前巴黎機場公司拒絕做出回應。

至於美國對歐洲的最新旅遊禁令，美國國土安全部表示，政府只對申根區國家實施限制，並不適用於身在歐洲的美國公民及美國永久居民，他們仍可搭機往返美國與歐洲，只是在返回美國之後必須接受為期14日的隔離觀察。

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