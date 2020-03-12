逼人下跪！《心動小屋》正妹空姐驚爆「校園霸凌」黑歷史

▲空姐千安娜（左）參加素人戀愛實境節目《心動小屋3》，竟爆出校園霸凌黑歷史。（左圖翻攝自千安娜IG、右圖翻攝自Naver）

圖文／鏡週刊

韓國戀愛實境秀《心動小屋》（Heart Signal）邀素人上節目，參加男女在一個月的合宿生活尋找另一半，再由主持人透過參加者的互動，推理出他們的心動信號。未料最新一季節目開播在即，傳出其中一名出演者曾是校園霸凌加害者，網友根據爆料者提供的線索，猜測被影射的事主正是大韓航空空姐千安娜。

今（12）日一名網友在匿名留言板發文，透露自己是《心動小屋3》參加者空姐A某的大學後輩．爆料A某大學時常以「沒有好好打招呼」為由辱罵後輩，甚至曾在宿舍逼看不順眼的學妹下跪、指使腳受傷打石膏的後輩擦地，導致有人因受不了被霸凌辦理退學。這名網友強調，自己是《心動小屋》系列的忠實觀眾，但如果A某繼續出演節目將拒看，控訴「看到加害者在電視裡談笑風生、忘記過去的行爲，還受觀眾喜愛，讓我一直浮現當初的記憶。」

由於這名網友直接寫出參加者的職業，加上千安娜在最近突然刪除社群網站帳號，讓網友更加確信被點名的校園霸凌者就是千安娜。《心動小屋》因參加者學經歷亮眼、顏值高，前年節目開播後蔚為話題，但卻屢次爆爭議，包括參加第1季的音樂劇演員姜成旭驚傳性侵，以及第2季的金賢佑酒駕醜聞。對於網友的霸凌指控，《心動小屋3》回應「尚在進行內部確認」，令將在25日開播的《心動小屋3》蒙上一層陰影。

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