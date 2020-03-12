疫情衝擊！中信金估央行降息1碼　經濟可望呈「U型復甦」

▲中信金總經理吳一揆。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，金融市場動盪不安，中信金控今（12）日舉行法人說明會，推演3種情境分析對營運的衝擊，中信金控總經理吳一揆表示，隨著美國聯準會（Fed）降息，各國央行也可能跟進的情況下，台灣央行有可能降息1碼，刺激國內經濟，藉此穩定下來。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，2019年稅前盈餘518.09億元，稅後盈餘為428.80億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.04%，稅後資產報酬率（ROA）為0.72%，每股稅後盈餘（EPS）為2.16元，整體獲利在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，持續締造高峰。

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隨著新冠肺炎來勢洶洶，加上美國聯準會降息，中信金控總經理吳一揆表示，今年初IMF對全球經濟成長率預測值會從2019年的2.9%升至3.3%，不過3月3日Fed降息2碼後，IMF總裁在3月5日暗示受到疫情影響，將下修對經濟成長預測。

中信金經濟研究室預估，全球經濟成長率將從2.9%下修至2.4%，台灣經濟成長預估值可望保2，儘管上半年會很辛苦，下半年則在5G、電動車等新興市場需求帶動下，期待疫情趨緩後，消費可望逐步復甦，而台商回流投資也有助經濟回溫。

吳一揆指出，美國聯準會近期無預警降息2碼，花旗、高盛等金融機構推估接下來2次會議可能又各降息1碼，2020全年將會降息4碼，而中信金也預期，隨著Fed降息2碼，台灣央行估降息1碼，以刺激國內經濟，透過政策穩定下來，推估新台幣將在29.5至31.5之間震盪，美元則在全球經濟承受一定成長壓力下，相對能發揮避險功能的貨幣，美元可望維持強勢表現。

中信金控財務長邱雅玲也提及，假設Fed將再度降息的情境下，台灣央行也有降息壓力，對中信銀影響來看，若外幣降息1碼，將衝擊淨利1個基準點，以目前資產4兆元來看，一年將有4億的影響，若台灣央行跟進降息，每降半碼對中信銀的影響是2個基準點，因此衝擊淨利將達到8億元，對公司的影響較大。

市場擔憂疫情對公司營運造成衝擊，邱雅玲分析，以3個情境進行推演，首先是疫情在3、4月獲得控制，預期景氣將成V型復甦，由於快速反彈，對公司核心業務影響有限，但在信用卡消費金額、大陸租賃公司業務影響較大，但隨著歐洲疫情大爆發，該情境發生的機率較小。

第二種情境是疫情在今年6月和緩下來，經濟景氣將成U型復甦，該情境發生機率較大，由於時間影響較長，大陸資通訊相關供應鏈有斷鏈風險，中小企業可能有營運困難，若Fed又降2碼，台灣央行有機會降息1碼，對公司來說，財管、信用卡動能也會受到影響，但債市多頭，儘管股市波動大，預估公司核心業務將出現小幅衰退，不過下半年可望逐漸復甦；第三種情境是疫情年底才控制下來，對公司而言，是一種壓力測試，也可能是經濟蕭條的情況。