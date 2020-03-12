廣華-KY公布2月營收年減42.85%　「訂單遞延未取消」東莞廠復工率逾8成

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）公布2020年2月合併營收為2.15億元，年減42.85%；累計2020年1至2月合併營收為6.87億元，較去年同期減少33.16%。廣華解釋，受新冠肺炎（COVID-19）疫情延長復工，影響中國各生產基地營運表現，導致營收下滑。

廣華表示，新冠肺炎疫情延長今年農曆新年假期，車廠及相關零組件廠皆於2月中後才陸續復工，中國各車廠的拉貨力道及新車銷量正逐步恢復中，也積極與供應商、客戶密切聯繫協調訂單後續出貨時程；目前最主要生產基地東莞廠復工率已達80%以上的水準，其他生產據點也配合當地政府規定逐步復工中。

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外銷方面，廣華指出，北美客戶與墨西哥生產的訂單皆穩定正常出貨，因此，隨著客戶復工後的拉貨力道增溫下，後續出貨有望明顯回升。

廣華進一步表示，近年積極深化與全球品牌車廠與一階（Tier1）汽車裝飾件供應商的合作關係，爭取更多全球車款訂單，進而落實優化訂單結構之策略；雖然疫情延燒仍對整體汽車產業帶來正面衝擊的考驗，但目前部分訂單僅是遞延情況而未取消，同時各車廠也詢問廣華-KY墨西哥生產基地分散外銷訂單生產的可能性。

此外，廣華今年也將持續強化模外及模內轉印等新環保加飾技術之量產能力及相關原物料掌握，並藉由一站式的客製化表面加飾工藝需求，開拓更多新訂單及新車款，創造整體營運長期穩定的成長動能。

展望2020年第一季，廣華指出，雖因新冠肺炎疫情對中國整體經濟環境帶來嚴峻的挑戰，但觀察目前經銷商復工率大增，新車上市也逐步啟動，加上中國政府支持政策陸續出台，預期消費者購車動能穩步加溫，有助於對汽車相關供應商帶來信心。

廣華目前主要客戶品牌車廠陸續復工，且以加班或調班方式加速產能回升，帶動對廣華-KY旗下汽車裝飾件的需求恢復正常，挹注旗下各生產基地產能稼動率迅速回穩，並有信心拉升今年整體營運繳出逐季向上的成長表現。