郭台銘分享防疫小撇步：吃大蒜、勤洗手、手帕不離身

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）日前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如，受到新冠肺炎持續延燒影響，郭台銘也分享自己的防疫小撇步，除了戴口罩、勤洗手，並強調自己隨身攜帶手帕，而且吃大蒜、每週爬象山來增強抵抗力。

郭台銘表示，勤洗手是最重要的防疫方式，而且自己從小就養成隨身攜帶手帕的習慣，並在洗完手之後，就可以用手帕來擦手，養成良好的衛生習慣，並強調這是小學的校長所教，所以自己一直到現在都會把手帕放在身上。

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郭台銘指出，戴口罩同樣重要，而且自己其實從小上學就會每天戴口罩，已經成為上學必備物品，因為以前霍亂等各種傳染疾病盛行，所以戴口罩對他來說並不是難事，就像現在妞妞幾個小孩，每天上學都一定要戴口罩。

此外，每年祭拜的日子，郭台銘都會請廚子準備水餃作為當日午餐，並分享自己會吃大蒜，一次可以吃到20顆大蒜來配水餃，而且每週都會爬兩次象山當作運動，還時常被網友拍到在象山運動，這些都是增強抵抗力的方法。

最後，身為科技大老的郭台銘，同樣強調科技防疫的概念，像是夏普推出的空氣清淨機，已經在日本銷售超過七成，所以自己也有用科技的工具來防疫，甚至所有的餐具都會消毒殺菌之後使用，做到良好的衛生要求。

▲郭台銘家族墓園「三峽愛物園」。（圖／記者湯興漢攝）