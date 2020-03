川普轉發「中國病毒」推文、談疫情稱「外來病毒」　挨轟超排外！

▲美國總統川普將新冠肺炎稱為「外來病毒」引發爭議。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國總統川普11日晚間在白宮橢圓形辦公室發表演講,談到政府最新的防疫努力時,將病毒稱為「外來病毒」(Foreign Virus)。他先前也曾轉發一則支持者推文,內容將新冠病毒稱為「中國病毒」(China Virus),上述行為遭到外界批評「排外」(Xenophobic)。

川普11日晚間發表演講,談及政府的防疫工作,他表示已經「調動聯邦政府的全部力量」,對抗日益嚴重的公衛危機,「這是現代歷史中,對抗外來病毒(Foreign Virus)最為積極、廣泛與全面的努力……我有信心,透過計算並持續採取這些強硬措施,我們將顯著減少對於我們公民的威脅,我們最終將會迅速打敗這個病毒。」

Going up fast. We need the Wall more than ever! https://t.co/7TxErJKAgT