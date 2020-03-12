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郭台銘看新冠肺炎對全球經濟影響：消費需求大過供應鏈問題

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▲▼郭台銘3/12前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如及胞弟郭台成，大兒子郭守正及兒媳黃子容也現身愛物園現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（12）前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如，針對新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，郭台銘表示，自己比較擔心市場需求，像是美國是全球經濟的火車頭，憑藉3.5億人口就佔全世界40%的消費力道，所以消費需求才是關鍵因素，對供應鏈的影響反而是其次。

郭台銘首先談到，針對防疫覺得鴻海現任董事長劉揚偉跟台灣一樣都提早防範，像是年終尾牙就已經禁止武漢返台員工出席活動，不僅借鏡過去抵抗SARS的經驗，並請到鍾南山當指導顧問做好防疫措施，而復工的最高原則更是把員工的身體健康當成第一準則。

請繼續往下閱讀...

針對復工問題，郭台銘表示，這問題已經是全球性問題，如果從中國供應鏈來看，反而不擔心中國大陸復工問題，因為現在鴻海大陸廠區復工進度超乎預期，反而擔心日本、韓國供應鏈，並分享現在已經是地球村時代，所以鴻海及早布局越南、印度、美國、墨西哥工廠，看好區域性生產將是趨勢。

對全球經濟的影響，郭台銘指出，自己比較擔心市場需求，因為如果大家都不消費、不旅行，對全球經濟會有很大的衝擊，像是美國消費市場，是全球經濟的火車頭，憑藉3.5億人口就佔全世界40%的消費力道，所以消費需求才是關鍵因素，對供應鏈的影響反而是其次。

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