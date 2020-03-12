　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

反彈行情首選營收佳個股

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

▲ 外資瘋狂倒貨，台股暴量換手，行情大幅震盪正好提供精品股清洗籌碼的機會，在疫情發燒復工還有疑慮的當下，二月營收大成長個股相對具有爆發潛力。

文．馮泉富

近期全球股市、債市、商品市場波動幅度同步來到歷史罕見的地步，不但單日波幅屢創歷史新高，甚至達交易規則之極限。以美國為例，三月九日的大屠殺，由國際原油商品期貨開啟，紐約輕原油期貨一早開盤閃崩三○％，市場恐慌程度爆表，引導美國債市所有天期公債價格噴出，十年期公債殖利率首次跌破○．三二％，創歷史紀錄。

不但日股重挫五．○七％，韓股、港股及大陸深證成指均有逾四％跌幅；美股道瓊、S&P500、NASDAQ期貨電子盤交易更是觸發熔斷機制，晚間交易觸發第二階段熔斷機制，道瓊指數一度崩跌逾二千點，已深陷新冠病毒干擾的英、法、德股市也全面重挫，跌幅皆在七％以上。

請繼續往下閱讀...

外資倒貨你丟我撿 壽險大戶吸納籌碼

當然，台股也無法倖免於難，外資三月九日賣超五四五．五八億元，創史上第三高，當下全天候的市場氛圍足以讓投資人懷疑人生，儼然金融海嘯再度降臨。

不過，有個奇特現象，似乎值得我們認真思考，從一月三十日鼠年開盤日至三月十日止，外資於集中市場累計賣超二七四六億新台幣，可是台股並未被賣垮，同一期間加權指數下跌九．二％，明顯優於全球主要股市。

顯然，有一股龐大的買盤將外資倒出的籌碼接走了。在極度恐慌的氛圍下，還能持續吸納龐大籌碼的，不會是一般投資人。綜觀所有可能性，答案應該呼之欲出，能擁有源源不斷的現金流入之市場大戶，非壽險莫屬。

以宏觀的角度而言，壽險的投資部位高比例屬於長投。因此，流進壽險機構的籌碼，大概率很長一段時間不會流出，就指數而言，有利於台股未來的穩定度。當未來全球疫情明顯被控制住時，擁有四％股息殖利率的台股，必將重獲國際資金熱情擁抱。

實體經濟雖受影響 股市可望利空出盡

目前投資人有個最想知道答案的問題，就是股價是否已反映基本面受影響的利空。現階段隨著新冠病毒的擴散至截稿為止，全球感染人數已超過十一萬人，疫情蔓延至六大洲，中國、義大利等國已實施嚴格的人員移動限制，製造供應鏈也受阻，實體經濟受影響的程度也逐步加深。

IMF表示未來幾周將公布修正後的預測數據，IMF預期今年全球經濟成長至少將下修○．四個百分點，可能比去年的二．九％還低。日前標普發布緊急報告，亦全面調降全球及主要經濟體二○二○年GDP成長率預估值，其預估全球經濟成長率為二．八％，較去年十二月上旬預測減少了○．五個百分點，其中美國GDP年增率估值減至一．六％、歐元區○．五％，中國大陸四．八％，大陸以外的亞洲地區則僅為三．五％。

標普經濟研究部指出，調降原因是新冠肺炎對經濟衝擊程度是原先預估的兩倍。另一國際機構，經濟合作與發展組織(OECD)宣布將二○二○年全球經濟成長預估值，由去年十一月預估的二．九％降至二．四％，為金融海嘯以來最低的成長率。

OECD指出，若病毒持續在全球蔓延，且持續的時間更長，經濟放緩趨勢更加嚴峻的話，二○二○年全球經濟增長率可能會進一步下調至一．五％。若疫情可以在第一季獲得有效控制的話，則二○二一年的經濟成長率有機會可以回復至三．三％。本次多數G20國家的二○二○年經濟成長率均遭到下修，主要國家中以中國下修的幅度最大，已由原估的五．七％下調至四．九％，為一九九一年以來最低。

由於這些預估報告，皆於三月第一周上半周出爐，經由全球所有媒體報導，以美、歐股市的效率，合理的推測這些利空大概率已反映到近期的跌勢裡。因此，投資人應該反向思考，若未來一個月，疫情發展並未如想像般嚴重，全球寬鬆的熱錢又將如何移動。

未來熱錢效應將比疫情可怕

眾所周知，股市多頭追根究柢仍是由充沛的熱錢所堆砌起來的，而全球各大央行現階段正在創造這樣的環境。日前由於沙國、俄羅斯減產協議的破局，國際油價瞬間閃崩，創了四年來最低價，不但去除了全球潛在的通膨壓力，反而給全球央行帶來極大的通縮壓力，再加上為了抵禦新冠病毒對實體經濟的衝擊，目前全球央行的貨幣政策全面同步朝極度寬鬆方向進展。

目前除了美國聯準會於三月三日召開緊急會議，將基準利率降低兩碼，以因應COVID-19疫情對美國經濟造成的衝擊以外。三月四日加拿大央行也跟進宣布調降利率二碼，由一．七五％降至一．二五％，為二○一五年來首次降息；澳洲央行調降利率一碼，至○．五％，創歷史新低。

歐洲央行總裁拉加德表示，準備在必要時採取適當措施，市場預計歐洲央行於三月十二日召開利率會議中，可望再調降存款利率○．一％，由現行的負○．四％降至負○．五％。日本央行方面，向金融機構提供五千億日圓，期限兩周的借款，及購入一千餘億日圓ETF支持股市。

市場預估英國央行將於三月下旬利率會議中降息一碼。據Refinitiv顯示，利率期貨市場目前押注ECB在三月十二日會議調降存款利率十個基點的機率已升高到百分百。

美國除了降息之外，三月九日亦宣布把每日隔夜附買回操作從一千億美元提高到一千五百億美元。另外，根據聯邦利率期貨的FedWatch 升降息次數機率(2020年)來觀察，二○二○年降息五碼的機率達五一．六％，降息六碼的機率達四四．四％，兩個選項的機率相加達九六％，就是一路寬鬆到年底的意思，連美國三十年長期公債殖利率都一度跌破一％，即可得到驗證。因此，可預見的未來，錢滿為患的景象即將發生，屆時有息資產將重回熱錢懷抱。
台股有無機會再起，美股為馬首是瞻。觀察歷史上每次的美國股市危機，同時也代表著轉機。

美股反彈波即將啟動 台股隨後跟上

根據統計二○○○年以來，當VIX指數創高，其後一個月美股平均報酬為八．三％，勝率達一○○％；後六個月平均上漲約一五．二％，勝率也是一○○％；而後三年平均報酬近六○％，勝率還是一○○％。顯然，短線美股雖然跌幅大且快，市場情緒恐慌，但是也代表後勢有絕佳的切入進場點。

既然美股隨時可能展開反彈波，台股自然也有絕佳的投資機會。由於製造業供應鏈復工進度不如預期，在選股策略上須優先觀察二月營收概況，若營收明顯優於預期，代表復工進度領先，或者受疫情干擾相對低於同業，將容易受到市場資金關注。

至上二月營收年增翻倍 法人估今年EPS四元

例如至上(8112)，二月營收一○六．一億元，月增二七．三二％，年增一○八．四％；累計前兩個月營收一八九．四億元，年增四二．三三％。至上二○二○年預計將新增手機零件及面板驅動IC等產品線及客群，成為記憶體以外最重要的成長動能之一。

首先，美系PA原廠新代理陸系品牌訂單，從無到有成長最強。其次，聯發科的手機晶片則新增東南亞地區的陸資客戶。最後，面板驅動IC方面，三星DDIC的銷售客戶群擴大，而既有台資IC設計原廠如聯詠、敦泰、神盾、奕力等代理線亦穩定成長，預估二○二○年仍有二位數成長的潛力。

法人預估二○二○年合併營收可達一三○七億元，年成長約一六．一％；營業利益估約二三．三九億元，歸屬母公司稅後淨利估達十五．一四億元，EPS預估達四元，本益比還有調升空間。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1020期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

ET快訊
桃園男把妻「分屍7塊」掏空內臟放冷凍！　女兒開袋驚見媽頭顱
神級手譯員！BBC記者全英文提問　他超狂「零時差翻譯」網傻了
中職／清明節高危險期！　聯盟決議開幕戰再延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股暴跌！金管會啟動救市第一招　鼓勵上市櫃公司先自救

反彈行情首選營收佳個股

金融危機如何避險

雇主不通報無薪假、勞工就無補助領　勞動部出面澄清

憂鈔票成防疫破口　央行：鈔券經隔離殺菌、不必過度擔心！

台灣有沒有加入世界組織不重要　郭台銘：與其聽人發牢騷，不如別浪費時間

劍麟董事會決議通過：2019年配發現金股利5元　現金殖利率達6.23%

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

台積電高階製程產能吃緊

安泰銀總座突換人！接棒者劉先覺沒銀行經驗...5年來首見　金管會有意先面試

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

佐藤健床咚狂吻傻白甜女友!!　下一步解扣子：妳今晚別想睡了

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台股暴跌！金管會啟動救市第一招　鼓勵上市櫃公司先自救

反彈行情首選營收佳個股

金融危機如何避險

雇主不通報無薪假、勞工就無補助領　勞動部出面澄清

憂鈔票成防疫破口　央行：鈔券經隔離殺菌、不必過度擔心！

台灣有沒有加入世界組織不重要　郭台銘：與其聽人發牢騷，不如別浪費時間

劍麟董事會決議通過：2019年配發現金股利5元　現金殖利率達6.23%

1月總薪資平均10.25萬元　疫情將影響2月薪資、受僱人數

台積電高階製程產能吃緊

安泰銀總座突換人！接棒者劉先覺沒銀行經驗...5年來首見　金管會有意先面試

強化防疫更嚴格　成大醫院門診大樓門禁調整進入只有1號門

《刺激1995》重新上映！電影金句流傳25年　網推：此生必看

即日起不開放觀眾！大專盃等全國賽事將閉門打

板橋深山取景「沒風蠟燭突熄滅」！演員一進去廢墟全頭暈　

中職／開幕延後壓縮時程　冬盟今年停辦機率高

湯姆漢克斯夫妻確診新冠肺炎…秒被切割！　澳洲官員甩鍋：是病人帶病毒來

搭遊覽車參加全球防疫法會　北港朝天宮神尊排排坐「坐好坐滿」

青年盃／傅兆玄被學長先跳過2M11激到　逆勢摘金挑戰公開組再想想

手遊《天堂2：革命》推全新副本　玩家開啟專屬坐騎大賽

鋒面、冷空氣來襲明起變天！周六全台有雨　「暴冷10°C」時間、地區出爐

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

財經熱門新聞

即／大流行嚇壞　道瓊暴跌1300點

台股恐慌性殺盤！ 盤中暴跌逾500點　大立光逼近跌停

美股恐慌殺盤還沒結束！道瓊期指暴跌超過9百點　預告今晚盤勢不妙

台股狂殺至半年新低！收盤重挫471點...險守10,400點　爆2700億鉅量

郭台銘：大陸復工狀況優於預期、反憂心韓日供應鏈

即／美股又暴跌　道瓊狂洩700點

影／台股閃崩　金融股如何搶便宜？

台積電跌破290元　市值蒸發3900億元

油價閃崩、美股狂瀉　「股神」巴菲特：活了89年首見

加油再等等！專家預估下周油價可能大跌3.8元　創四年新低

澳幣匯價跌破20元...改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺4200元

台達電明啟用口罩產線　一天產3萬片　

受股市暴跌拖累　黃金失守1650美元關卡

台股重挫　國安基金備戰中

更多熱門

相關新聞

從二月十二日的二九五六八高點，道瓊指數僅用了十七個交易日跌掉五八六二點(跌幅一九．八二％)，創史上最快速幾乎達到進入熊市二○％的技術面跌幅標準，只因三月六日的OPEC+減產會議談判破裂，

美股露出止跌曙光　留意Ｖ型反轉

美股露出止跌曙光　留意Ｖ型反轉

股債油金震盪　投資人步步為營

股債油金震盪　投資人步步為營

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

獨／醫證實「劉真半癱」右腦中風

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面