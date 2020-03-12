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258年首次！紐約聖派屈克節遊行延期「防疫情擴散」　川普本周行程取消

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▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓/紐約11日綜合外電報導

為防範俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病疫情擴大，美國總統川普取消本週國內行程，白宮取消酒會，紐約市也中止每年春天的重要慶典聖派屈克節大遊行。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）今天表示，基於對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的謹慎，川普已取消這週在科羅拉多州及內華達州的預定行程。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮也取消明天的聖派屈克節（St. Patrick's Day）慶祝酒會，這場酒會同時是要歡迎愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）到訪。

此外，路透社報導，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，已取消今年的第259屆紐約市聖派屈克節遊行。聖派屈克節遊行有數百年歷史，是因疫情而取消的眾多美國重大公開活動之一。古莫說，主辦單位打算延後舉辦。

▲▼ 美國紐約聖派屈克節（St. Patrick`s Day）。拍攝時間2018年3月17日。（圖／路透）

▲第259屆紐約市聖派屈克節遊行，有史以來首度延期。（圖／路透）

聖派屈克節遊行通常於3月17日舉行，每年吸引數百萬人來到曼哈頓的第五大道，紀念愛爾蘭的主保聖人聖派屈克。

古莫在聲明中表示：「我知道遊行主辦單位做此決定並不輕率，公共衛生專家都同意，防止病毒擴散最有效的方法之一，就是限制大型集會及密切接觸，我歡迎策劃遊行的領頭人物與我們合作。」

歷史學家認為，以遊行慶祝聖派屈克節的習俗起源於18世紀的北美。紐約市遊行的主辦單位表示，紐約市的遊行可追溯到1762年，當時是由駐紮在北美殖民地的英國軍隊中的愛爾蘭人發起，如今是世界上最古老的慶典之一。

全球病例持續增加，川普今天宣布禁止來自歐洲國家的旅客入境，為期一個月，只有英國不在此限；美國職業籃球聯盟（NBA）在發現一名球員確診後，也表示暫停本賽季剩餘賽事。

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