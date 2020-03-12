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金融危機如何避險

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

從二月十二日的二九五六八高點，道瓊指數僅用了十七個交易日跌掉五八六二點(跌幅一九．八二％)，創史上最快速幾乎達到進入熊市二○％的技術面跌幅標準，只因三月六日的OPEC+減產會議談判破裂，沙烏地阿拉伯與俄羅斯撕破臉，引發沙烏地阿拉伯發動價格戰，美原油三月九日創一九九一年以來單日最大跌幅二四．五九％，盤中直接見二七．三四美元低點，道瓊出現史上第二次觸發七％的熔斷機制，VIX恐慌指數一度飆升到六二．一二金融海嘯以來新高。

大量市場資金湧入美債尋求避險，從二月五日的一．六六％跌到三月九日的○．五四％，僅二十三個交易日美國十年期公債殖利率跌掉六七．四六％，創歷史新低，尤其這段期間還經歷聯準會自金融海嘯以來首次不在例會期間宣布降息，而且是二碼。更瘋狂的是，根據CME FedWatch觀察，聯準會三月降息四碼(一百個基點)至○％至○．二五％概率高達六六．八％，發生什麼事了，怎麼進入到二○二○年才兩個多月，金融市場瞬間悲觀了起來？

今年堪稱是黑天鵝年，一月二日美國對伊朗執行斬首行動，就已經嚇得全球金融市場一身冷汗。結果二月再傳COVID-19新冠病毒的全球大傳染，現在就連美國總統川普與副總統彭斯恐怕也要進行十四天居家隔離，白宮陷入疫情風暴。

請繼續往下閱讀...

進入三月又迎來沙俄減產破裂，美股、美債、美元、原油這些全部都跟美國有關，偏偏今年又是美國總統大選年，在伊朗強硬派拿下議會多數後，注定二○二○年是個高風險的投資年，避險資產絕對是今年投資組合首要考慮標的。

傳統上，美元、美債、日圓、瑞士法郎與黃金都是避險資產，在聯準會可能祭出零利率政策，美債能創造的獲利空間已經縮小，美元又有看貶疑慮，近期市場湧入日圓與黃金做避險，日圓從一一二．二二九升值到一○一．一八，漲九．八四％，COMEX黃金突破一千七百美元整數關卡，漲八．九七％，看起來短線上的空間也縮小了，估計在三月十八日至十九日FOMC例會之前，多空將進入到平倉出場觀望，並推測聯準會何時將祭出零利率，然後做好情緒管理，再針對三月下旬到四月二十七日的瑞德西韋解盲這段期間的投資機會與避險，重新調整投資組合。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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