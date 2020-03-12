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同欣電疑員工遭陸資企業挖角竊取技術資料　已報警處理　

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▲▼國巨董事長陳泰銘 。（圖／記者周康玉攝）

▲國巨暨同欣電董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

影像感測封測廠同欣電（6271）今（12）日指出，發現陸資企業透過離職人員挖角公司相關技術人員並竊取公司技術資料，因及早發現，公司逕行舉報，目前全力配合檢調單位查辦。

同欣電表示，近日進行內控作業稽核時，發現疑似有陸資企業透過公司離職人員，試圖挖角本公司相關技術人員並竊取公司技術資料，幸虧本公司及早發現並逕行舉報後，配合檢調單位全力查辦，得以遏止本公司技術外流之危機。

請繼續往下閱讀...

同欣電表示，為防堵企業核心技術能力之流失，政府檢調單位高度重視此案，所有同仁也將全力配合調查。

同欣電表示，公司一向重視及保護公司的智慧財產及營業機密。如有員工違反公司相關規定，定會依法訴究，決不寬貸，以維護公司及股東權益。

同欣電表示，此案已進入檢調偵辦，基於偵查不公開，不便進一步評論。此外，同欣電強調，此案為少數離職員工的個人行為，對本公司營運無重大影響。

同欣電上個月與自駕車系統廠勝麗進行股份轉換，以勝麗普通股1股換發同欣電1.244股，轉換完成後勝麗將成為同欣電100%持有子公司，股份轉換基準日暫定6月30日，完成後勝麗將下櫃。合併完成後，同欣電將成為僅次SONY及三星的CMOS影像感測器專業封裝測試大廠。

同欣電董事長陳泰銘日前提及，兩家公司加速整合中。針對近來感測元件（CMOS）的供需狀態，陳泰銘指出，因為來自手機應用的鏡頭數增加，需求甚至擴充數倍，目前供需非常不平衡，同欣電產能滿載，預期第一季的月產能會從8萬顆提升至10萬片，年底預期達雙倍成長，每月產能達15萬-16萬片。
 

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