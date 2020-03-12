義大利商店全熄燈！市長「未戴口罩」巡視街頭　落淚還用手揉眼

▲義大利巴里市長迪卡羅難過落淚。（圖／翻攝自RAI News）

記者張方瑀／綜合報導

義大利新冠肺炎確診病例突破1萬2000人，是歐洲疫情最嚴重的國家，總理孔蒂（Giuseppe Conte）也宣布封城令擴大至全國。義大利南部第二大城巴里（Bari）市長迪卡羅日前在街上巡視時，看到全數關門的商店與空蕩蕩的街頭，也忍不住落淚。可是迪卡羅巡視時，不但沒戴口罩，還用手揉眼睛，也讓人替他捏把冷汗。

迪卡羅（Antonio Decaro）日前跟著工作人員到巴里街頭巡視時，看到商家遵守相關規定，在晚間6時閉門熄燈，讓他不禁感慨地對著直播鏡頭表示．這些年來居民努力讓街頭充滿活力，做出了很多犧牲，吸引了非常多遊客造訪，「現在讓我們按照指示去做，因為我們越遵守這些指示，我們就越能把這種緊急情況拋在腦後。」

迪卡羅也不禁落淚表示，「這些地方通常晚上擠滿了人，現在全都關門了。」他非常感謝所有商家的配合，「下午6點打烊是對城市經濟再一次的打擊，商店與餐廳老闆遭受了嚴重的危機，我們一定會一起度過難關。」

不過也有人注意到，迪卡羅巡視時，不但沒有戴口罩，還在流眼淚後，還直接用手揉眼睛，在義大利疫情如此嚴重的狀況下，讓人不禁替他捏把冷汗。

義大利截至今（12）日下午3時有1萬2462例確診，827名患者死亡；孔蒂也在電視上發表談話，提到除了藥局、販售食物的超市可以營業外，其餘公眾營業場所皆須關閉。

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