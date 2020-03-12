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居家健身入列宅經濟

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（圖／先探投資週刊 提供）

▲ 新冠肺炎正肆虐全球，民眾人心惶惶、不敢出門，催生居家健身風潮再起，帶動力山、喬山、祺驊等國內健身器材業者，營運可期。

【文／吳旻蓁】

新冠肺炎重擊全球經濟，不少產業被迫進入景氣寒冬，全球股市上沖下洗，ＶＩＸ指數更飆破五○，讓市場頻頻傳起陷入熊市的聲浪。但一體兩面，肆虐的疫情也燒出宅經濟商機，不只電商、遊戲產業逆勢成長，只要疫情尚未有穩定跡象，居家運動的需求也會因而水漲船高，帶動相關健身器材業者躍出盤面。

可以發現，在一片重傷的美股中，健身新創公司Peloton則相對抗跌，Peloton日前公布財報數據，儘管單季仍虧損，但很明顯的是營益率正逐季上揚，市場研究機構分析指出，統計去年傳統健身房、精品工作室和隨選串流媒體健身的總支出僅成長五％，但光是隨選健身支出就增加了近六成，故預期Peloton翻越單季損平的時間點應該不遠，同時也有分析師指出，疫情催出龐大的居家健身需求，有望帶動Peloton今年的銷售及訂閱均高於預估，包含麥格理證券、Canaccord Genuity等機構也相繼調升Peloton評等至買入及跑贏大盤。

請繼續往下閱讀...

疫情促產業趁勢前進

二○一九年，Peloton以獨角獸之姿上市，有別於以往的器材專賣店，除了販售如跑步機、飛輪等器材外，線上課程更是Peloton的秘密武器，讓用戶可以透過專業教練達成運動目標及效果，且教練也可從螢幕上了解學員的運動數值，提供更深入的教學服務，Peloton創新的營運模式，著實為其打下不少市占。

除了肺炎激發健身產業營運增溫外，近年來，全球吹起的運動浪潮更是健身產業向上層樓的最佳推手，根據Allied Market Tesearch研究報告指出，一八年全球健身器材市場規模已達一一三億美元，預估至二○二三年市場規模將達一四○億美元，年複合成長率超過四％，龐大的商機也讓市場掀起一陣併購熱潮。去年十月Peloton正式收購台灣自行車製造商期美科技，此舉被業界解讀為象徵該集團整合軟硬體及行銷製造，有望逐步提升Peloton的自製比例。

而作為Peloton飛輪的最大供應商與跑步機的供應商之一的力山，去年受惠於Peloton健身機需求挹注業績，一九年全年營收達七九．○一億，年增二七．七五％，同時也推升健身機營收比重由一八年的六一％成長至去年為六九％，成長幅度更優於本業工具機，使公司逐漸轉為健身機代工大廠。市場預估，隨著大客戶Peloton市占持續增加，加上今年下半年將再推出新型小電動跑步機，有望推動力山健身機營收比重再提升。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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