Mini LED的寧靜革命

為了解決螢幕烙印問題，及OLED無法在戶外長時間使用的先天限制，蘋果力拱Mini LED其來有自，儘管市場一片看衰噓聲，但已寧靜革命長達五年的Mini LED，下半年起將否極泰來，開始進入收割甜蜜期！

【文／林麗雪】

全球股債市驚濤駭浪，但已經壞了許久的LED產業，在市場看衰噓聲不斷下，正靠著Mini LED進行一場寧靜革命，而這場寧靜革命，將自第二季起逐漸見到成果，Mini LED供應鏈廠營運也將開始逆轉勝。

蘋果亟欲解決螢幕烙印

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相信許多人都有這樣的經驗，在大太陽底下，手上的運動手環或手機，出現數字或文字因為強光而無法輕易判讀的狀況，又或者，帶著筆電想要在公園草地上工作，卻出現螢幕內容不易閱讀而要拚命遮擋陽光的情形，這些在傳統顯示器上常會發生的環境操作問題，衍生了許多使用的不便利性。

OLED的量產，雖然解決了傳統顯示器在戶外使用的高對比問題，然而，多數人不知道的是，OLED所使用的有機發光材料並不耐高溫，OLED顯示器在大太陽底下長時間使用，很快就會產生螢幕烙印，這是為何至今，OLED面板一直無法大量應用在需要長期間於戶外使用的筆電上，而這也是Mini LED未來勢必會大發利市的最大關鍵。

所謂的螢幕「烙印」，就是螢幕出現畫面的殘影，而這個殘留的痕跡，是出現在螢幕硬體上的，並不是軟體造成，不同於LCD螢幕發光的區域是一整塊板子，即便亮度降低了，也不易察覺，OLED螢幕是類似於一整片的燈泡，因為每一顆燈泡的使用時間和亮度都不同，隨著使用時間拉長，不同區域的燈泡衰老的程度也不一樣，當有些區域的燈泡亮著的時間久，就會比其他區塊率先出現衰變、亮度變低的情況，以致在螢幕上出現局部的殘影。

因此，OLED的螢幕雖然有色域廣、色彩鮮艷、可以做得更薄更省電這些優點，但卻始終無法解決烙印的問題，手機廠能做的，其實是消極性的用各種方式來延長使用壽命，讓使用者在淘汰手機之前，不要出現明顯的烙印痕跡。

而這種烙印的問題，就連採用三星OLED螢幕的蘋果手機，也必須面對。蘋果官方文件中提及，iPhone X長時間使用後，OLED顯示器可能出現些許視覺變化，可能包含「影像殘留」或「影像烙印」，但蘋果宣稱其打造Super Retina顯示器，可減少OLED的「影像烙印」，然根據實測，iPhone X在使用五一○個小時候即會出現螢幕烙印。

中尺寸產品全面導入

也因此，在iPhone X之後，螢幕烙印的問題，已變成蘋果內部迫切必須改善的重點目標，而在對比度、亮度、壽命、色彩飽和度、反應速度及運作溫度都比OLED更具優勢的Mini LED應運發展，在蘋果有必要加速推進下，已逐漸在蘋果的高端系列產品落實，這一場由蘋果領航推動的顯示器革命，將自下半年起，掀起滔天巨浪。

去年十一月，蘋果推出史上第一部三二吋Retina 6K顯示器Pro Displeay XDR，就是蘋果在Mini LED的初試啼聲，蘋果官網強調的重點很清楚，該顯示器的高亮度可達一六○○尼特及一百萬比一的高對比度，重點是透過先進LED技術，能大幅減少輝散現象。

這都在在說明，蘋果重視顯示器的使用體驗，也認可導入Mini LED的顯示技術，而隨著Mini LED的量產技術發展成熟、供應鏈重整後逐漸到位，Mini LED商機爆發，已箭在弦上。（全文未完）

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