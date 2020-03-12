影／新冠肺炎全球大流行　美股暴跌進熊市

記者陳心怡／台北報導

全球股市本週開啟自由落體式的暴跌，美股更是觸發熔斷機制暫停交易。這一次的恐慌，是投資人杞人憂天？還是真危機？在《雲端最有錢》節目中，來賓們也以各種層面及角度，分析風雲變色的全球股市。

財經專家邱敏寬表示，目前這波是整個經濟面往後縮，過程中整個經濟體已經變小，而各國政府紛紛喊出降息想搶救股市，不過降息根本無法抑制疫情的蔓延，目前整體供給和需求一直往下降，過去兩個月在中國大陸所演的戲，在美國即將重演。不過美國很難像中國大陸一樣封城，因此建議投資人現金部位盡量拉高，全球各股都在經歷難關。

財經專家阮慕驊指出，全世界金融市場熊市確立，這是無庸置疑的，現在已經開始進入空頭市場，如果把台股和美股對照，台股從高點12197點跌到今天低點10359點，跌幅8.1%，雖然跌深，但還沒達到技術分析10%的修正空間，而美股道瓊指數從高點29568點跌到23328點，跌幅21%，這也是台股今天為什麼殺這麼兇，原因就是補跌。

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阮慕驊提到，依照美股過往經驗，如果是一個熊市開始進入大空頭，第一波反彈至少要等到季線下方，之後會再出現另一波主跌段。另外，從美股長期線圖去看，會發現熊市的初跌段和末跌段幅度都特別大，中間主跌段時間長，但波動較小。