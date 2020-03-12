謝金河：股、油、債的貼身肉搏戰

【文／謝金河】

過去這一周，投資人都目睹全球金融市場自金融海嘯以來最刺激的起起落落。金融市場的大起大落當然導源於這次武漢肺炎疫情蔓延全球百國，這當中，除了中國外，又以亞洲的南韓、中東的伊朗，及歐洲的義大利災情最慘重，美國確診病例及死亡人數也急遽上升，甚至可能危及川普的選情。

三月八日在美股期貨盤，大家率先看到期油因ＯＰＥＣ會議中，俄羅斯與沙國意見相左，油價出現大跌三○％的殺戮，西德州原油最慘跌至二七．三四美元，北海油最低跌至三一．○二美元，油價這個重摔，比金融海嘯還慘烈，石油價格暴跌，也源自肺炎疫情帶來的人員流動停滯，經濟衰退的疑懼，這當然又牽動了股、債市場的發展。

美債殖利率大跳水

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美國十年債最低殺到○．三一八％，三○年債只剩下○．七○二％，此時前Fed主席、現年已九三高齡的葛林斯班又跳出來說，美國進入負利率也沒有什麼大不了，於是，不管長天期或短天期債全都朝零看齊，債市殖利率猛烈往下跳水，這是市場強烈預期川普救市要求聯準會降息的訊號，此時債市殖利率趨近於零，讓沒有息率回報的金價再度出現大漲走勢，一度寫下一七○三．六美元的七年高價。

油市、債市、金價都出現激烈反應，三月九日的美股終於引爆市場極度的恐慌情緒，美國道瓊指數一開盤就下挫一八三八，成了夜間新聞頭條，收盤重挫二○一三．七六，這是史上最大跌點，這一天道瓊跌幅是七．七九％，S&P 500下跌七．六％，Nasdaq跌七．二九％，費城半導體跌八．三四％，這是美股史上慘烈的一天。當然疫情籠罩的歐洲也不輕鬆，德國股市從二月二十日左右的一三七九五．二四慘跌到一○四二三．九，德國ＤＡＸ下跌三三七一．三四，跌幅達二四．四％，大多數歐洲國家股市都退回川普當選總統的二○一六年底起漲區，最具代表性的、也是受疫情影響的西班牙股市幾乎重返二○一六年六月的低點。

在全球股市肅殺的關鍵時刻，台股卻相對展現強韌的一面，這次疫情有人說小英總統運氣好，從天時、地利的角度看，的確很有這個味道，例如小英總統上任以來，很多颱風都從台灣直撲而來，但後來都擦身而過，災難都在日本。這次兩岸關係交惡，去年下半年中國國台辦就停掉團客及自由行，也使大陸人士來台降至最少，台灣觀光客人數大減，也使疫情衝擊降到最低，而元月十一日總統大選，很多台商回台投票，因為距春節只有一周，很多人留在台灣，正好武漢封城，台灣也度過一次大危機。

美降息凸顯台積電價值

從股市的角度來看，台灣運氣也不太差，例如二月二十七日美國道瓊指數大跌一一九○．九五，這一天正好是台股二二八休假日。如果台股開盤，恐怕至少跌三百點以上，但因為二二八休假，台股躲過一劫。等到二月二十八日美股開盤又重挫千點，但最後拉出下影線，最後只小跌三五七．二八，美股這個收歛動作，再加上TSMC ADR在二月二十八日從最低五一美元拉升到五四．○五美元，台積電不但未跌，反而仍上漲一．○三％，這使三月二日的台股僅小挫一二一．七一。

三月九日美股大跌二○一三．七六，台積電ＡＤＲ下跌三．二四美元，跌幅五．八八％，但最低只跌到五一．○六，TSMC ADR兩度挺在五一美元關卡，未見新低價，從技術面來看，台積電ＡＤＲ只小破半年線，跌破後又站上半年線，形成強力的Ｗ底架構，表現比台積電更強勢！台積電在二月的跌勢最低見到三一二元，這次出現兩個低點，一是三月二日的三○八元，三月十日創了三○一元新低，九日留下一個跳空缺口，下跌九．五元，技術面跳空跌破半年線，如果台積電守住三○○元，那麼台股站在一一○○○點上下的防守力道會增強。

我們常說台積電是台灣的護國神山，未來台積電走向也代表了台股國家隊的力量，這次經濟部主導團結了「口罩國家隊」，讓國人信心大增，台積電在美國可能大降息中，若今年每季配息二．五元，那麼眼前殖利率高達三．三％，這絕對比債券回報率更強大，當壽險大戶撤資百億、千億，苦尋不到高報酬資產時，此時台積電一定會成為首選目標，而這次歐洲股市大跌，部分外資調節賣超台積電，也讓台積電出現絕佳的買點。

餘震停歇才會見到底部

從台積電我們來尋找台股相對的韌度，二月最後一周，美國與歐洲股市全周都下跌逾十二％的時候，台股在那一周只小跌三．三七％，跌幅已相對較輕，二二八的美股狂殺，台股也只小挫一二一．七一，這次美股狂殺二○一三點前一日，台股領先下跌三四四．一七，但美股大跌之日，台股加權指數反而小漲二五．九，小破年線，一一○○○點會不會成為台股關鍵的防守線？尚待時間考驗，這得看疫情變化及美國股市在川普國家隊降息護盤下能不能穩住。

到目前為止，美股不是大漲就是大跌，從技術面來看，這恐怕不是美股的底部，意味著疫情引導的基本面與救市的資金仍在頑抗狀態。例如，二月最後一周，美股在兩個交易日大跌逾千點，三月二日那一周，二日大漲一二九三．九六，三日又大跌七八五．九一，四日Fed降息後，道瓊又漲一一七三．四五，五日又重挫九六九．五八，六日再跌二五六．五，九日是二○一三．七六的大跌，十日又變成大漲一一六七．一四，美股大漲大跌都以千點計，這是很不尋常的激烈震盪，像是大地震帶來的強震，但強震過後的餘震必須緩和下來，美股才會見到底部。（全文未完）

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