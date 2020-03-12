台股狂殺至半年新低！收盤重挫471點...險守10,400點　殺出2700億元鉅量

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

受到美股重挫拖累，台股今（12）日殺聲隆隆，行情開低走低，盤中甚至一度重挫534點到10,359點，雖然勉強收復10,400關卡，終場仍下跌471點或4.33%，收在10,422點，創去年8月以來新低點。

今日成交量2700.63億元，創下1月30日當天以來新高。

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電子三雄中，台積電（2330）跌破300元大關，終場294元作收、下跌2.65%；鴻海（2317）收在74.7元、下跌4.96%。

股王大立光（3008）跌勢慘重，逼近跌停價位，終場以3980元作收、下跌9.24%。

看到今日漲跌家數，上漲家數僅有18家、維持平盤有7家；下跌家數高達851家，跌停家數也有65家。

在類股當中，跌勢最重的為光電、電子零組件等類股，跌幅在7%以上，傳產股如汽車、紡織、電機、電器電纜、玻璃、造紙跌勢也較重，貿易、水泥、觀光、航運、網路通訊以及金融股，相對來說跌幅較小。

美股與盤後期指大跌，美股三大指數期貨一度重挫逾5%，拖累亞股信心，更讓台股盤中下殺500多點。除了台股之外，其他亞洲市場也大幅走弱，日股、韓股、港股跌幅皆逾3%，陸股跌幅則在2%以下、已算相對抗跌。