高盛敲響警鐘！美股史上最長牛市將終結　S＆P 500指數要再跌15％

▲美國跨國投銀與金融服務公司高盛。（圖／取自高盛官網）

記者謝仁傑／綜合報導

高盛（Goldman Sachs）美國首席股票策略師 David Kostin 週三表示，史上最長牛市即將消失，標準普爾500（S& P 500）指數還要再跌15％。

David Kostin表示，股市近期損失已超越過去三週平均，即使利率下降也不太可能阻止企業在第二季和第三季的崩潰，建議客戶將投資轉向收益穩定的公司債。

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David Kostin下修標準S& P 500指數至2,450，比周二收盤價再跌15％，是2018年12月以來最低水平。不過他也表示，指數會在今年下半年反彈，年底時S& P 500指數將升至3200點，比目前水平高11％。

對比2月歷史最高收盤價，標普500和道瓊工業指數下跌超過14％。

隨著新冠肺炎病毒在全球蔓延，全球生產力下降，全球股市紛紛反應出投資者的不安。許多人擔憂這可能使某些經濟體陷入衰退，造成市場劇烈波動。自2月以來，日波動率一直沒有低於1％；道瓊指數週一跌幅超過2,000點，是自2008年金融海嘯以來最慘的一天。

David Kostin 表示：「實體經濟和金融經濟都表現出明顯的壓力跡象。」他表示，供應鏈中斷，許多行業的最終需求下降；由於個人和企業都被限制出航，旅遊業也急劇收縮，像是航空公司、酒店、郵輪和賭場的市場需求急劇下降，入住率大幅降低甚至被取消。

▲全球原油價格崩跌。（圖／路透社）

不只疫情帶來熊市，油價下跌和利率降低更加打擊能源股和金融業獲利。歷經3月份的拋售，這兩個行業業績仍不及大盤。

美國最大能源商在SPDR的基金在本週就下跌23.9％；OPEC未能說服俄羅斯減產石油，反而引發西德州原油價格下跌25％，以及能源急劇拋售。

西方石油和馬拉松石油是上個月標普500指數中表現最差的兩檔股票，每檔下跌超過60％。

長期利率暴跌創下歷史新低，使追踪大型美國銀行的ETF呈螺旋形上升，SPDR S＆P銀行基金今年下跌了30％；同期，JP摩根和花旗分別下跌27％和30％。



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