白宮邀集科技、金融業巨頭會商疫情對策　花旗CEO：這不是金融危機！

▲白宮11日分別召集6大科技巨頭及與美國大型銀行的負責人會面，商討新冠肺炎疫情相關問題。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

白宮周三（11日）召集6大科技巨頭代表，針對不斷升溫的新冠肺炎疫情協調應對措施，並要求科技巨頭們協助對況與新冠病毒相關的假訊息。

綜合外媒報導，與會者包括蘋果、Google、微軟、臉書、推特、亞馬遜等公司代表，及各個聯邦機構的官員，並由白宮白宮科技長克拉希歐斯（Michael Kratsios）主持。

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會議主要主題在於分工與訊息共享，白宮希望科技公司共同努力阻止錯誤訊息傳播，並像政府提供任何有助於管理該病毒傳播的資料。白宮正努力釋出與新冠病毒有關的研究資料，希望科技公司協助醫學研究人員對其進行分析以獲取AI技術的見解。

克拉希歐斯在聲明中指出，「科技巨頭及主要的線上平台將在其中發揮關鍵作用。」臉書與推特等社群平台將持續阻止疫情相關的錯誤訊息散播，而亞馬遜等企業則致力於管控特定商品的恐慌性搶購。

另一方面，美國總統川普也召集美國大型銀行負責人赴華府討論疫情期間，金融業的應對方式及疫情對小企業與市場的衝擊。與會者包括美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛集團及美國私募基金黑石集團的執行長。

「這不是金融危機。」花旗集團執行長科巴特（Michael Corbat）在會議上說：「銀行和金融體系狀況良好，我們能幫上忙。」

美國大型銀行高層指出，這與十幾年前的經濟衰退不同，當前銀行產業資本充足，且已經歷過Fed多年的壓力測試。 2008年的金融危機有部分是由於銀行過度的槓桿操作及不分責任的抵押貸款所致。

摩根大通聯合總裁史密斯（Gordon Smith）替代甫動完心臟手術的執行長戴蒙（Jamie Dimon）出席。他指出，摩根大通的客戶仍照常購物，並於餐廳消費。美銀執行長莫尼罕（Brian Moynihan）也補充道，銀行有意協助小企業與消費者抵禦新冠病毒的影響。