印度祭新法！暫停核發「所有國家」簽證1個月　全力防堵新冠肺炎

▲印度孟買國際機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度政府宣布，為了防止新冠肺炎疫情擴散，將停發所有國家簽證1個月，直到4月15日為止，目前已在印度國內的外籍旅客並不在此限；另外2月15日或之後從中國、義大利、伊朗、南韓、法國、西班牙與德國入境的旅客，必須先隔離14天。

印度簽證網站公告指出，除了外交、政府官員、國際組織、工作簽證之外，將從15日至4月15日停發「所有國家」簽證，該法案將於13日零時生效。目前已在印度境內的外籍人士簽證仍然有效，若需延長簽證，可向印度內政部外國人事務局（FRRO）申請；另外，任何外籍人士出於不可抗力因素需入境印度，可向最近的印度大使館申請。

公告也指，任何在2月15日或之後，從中國、義大利、伊朗、南韓、法國、西班牙與德國入境的外籍、本國籍旅客，都必須先隔離14天，並呼籲國人減少不必要的旅行。

BBC指出，此法案恐怕會嚴重衝擊印度經濟，除了旅遊業以外，許多工業、生產業可能也會受到影響。印度國內航空公司IndiGo已表示，該公司的年度收益會受到重擊，汽車產業也警告，由於有10％的原物料來自中國，未來生產也會受影響。

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