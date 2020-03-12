郭台銘痛批：世衛組織沒發揮作用　大陸復工狀況優於預期、反憂心韓日供應鏈

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹、周康玉／新北報導

針對全球新冠病毒疫情，鴻海創辦人郭台銘今（12）日痛批世衛組織，這次疫情沒有發揮整合作用；同時表示，中國大陸復工進度優於預期，反而是日韓供應鏈影響較大。

郭台銘今日上午到新北市三峽愛物園祭拜亡妻林淑如，隨後對近日新冠肺炎等議題做出發言。

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郭台銘呼籲，這次臨新冠肺炎是全球性面臨問題，呼籲民眾要盡量做到每一個都不要得病，如果得病都能得到最好救治。

對供應鏈復工情形，郭台銘表示，這問題已經是全球性問題，如果從中國供應鏈來看，反而不擔心中國大陸復工問題，目前大陸廠區復工進度超乎預期，還算平順，不擔心大陸本身，反而是日本韓國供應鏈。

郭台銘提到，昨天與美國開會，美國威斯康辛州工廠的面板供應...等，現在是地球村，沒有一國家能倖免，經濟和疫情都是如此。

郭台銘強調，目前越南和大陸廠復工都是超乎預期，反而是韓國和日本有些憂慮（concern）。

郭台銘表示，因為鴻海在日本有很大的工廠，有工廠的地方都應提早防範，提早教育大家認知這件事情嚴重性和感染性，（企業）要從自身做起。

針對稍早美國NBA也宣布停賽，郭台銘也提到，這會衝擊美國的運動經濟。談到股價崩跌，郭台銘認為，近期的全球股災問題在於油價，而非經濟本身。

中美兩國都在發展疫苗，如果新冠病毒跟當年SARS一樣，突然沒有就沒事，但如果不像上次，他很有信心中美兩國對於疫苗研發成功，新冠病毒問題將迎刃而解。