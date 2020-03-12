疫苗受試者「自願感染＋隔離14天」最高報酬15萬　萬人搶報名

▲全球各界都正努力研發新冠肺炎的疫苗與治療藥物。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦的科學家招募了24位民眾，測試生物技術公司Hvivo開發的新冠肺炎疫苗，受試者必須接觸2種微弱的冠狀病毒毒株，在14天隔離期間每天接受測量鼻涕重量等例行檢查，最後將獲得3000英鎊至4000英鎊（大約新台幣11.5萬元至15.4萬元）的報酬。據了解，這項試驗湧入1萬人申請參加。

英國東倫敦白教堂區（Whitechapel）的「瑪莉皇后生物企業創新中心」（The Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre）招募24名志願者參加疫苗測試。一半的人施打Hvivo開發的疫苗，另一半只接受安慰劑（Placebo），所有受試者1個月以後再透過鼻噴劑被給予0C43、229E這2種較微弱、「無害」的冠狀病毒毒株，接著進入14天隔離期。

Tens of thousands of volunteers have already applied. 由 Daily Mirror 發佈於 2020年3月11日 星期三

綜合《每日郵報》、《鏡報》報導，新冠肺炎疫苗的受試者將被感染冠狀病毒，最高可得到4000英鎊報酬，但隔離期間必須待在無菌病房裡接受飲食限制，不能與任何人接觸或者運動，每天接受數次鼻腔採樣等常規檢查。他們可以看電視、玩遊戲、使用Wi-Fi上網，也被允許帶來筆電、書本等私人物品排遣無聊，只是測驗結束以後必須全數消毒，三餐也有身穿防護裝備的工作人員送進來。

報導中提到，受試者每天都要測量鼻腔黏液重量，他們會被給予紙巾，擤完鼻涕以後放進夾鏈袋交回，研究團隊再依據使用前後的紙巾重量記錄。Hvivo首席科學家卡奇波爾（Andrew Catchpole）解釋，「當你感冒時必須擤鼻涕，這是衡量症狀程度的有效方法。」

▲Hvivo這次疫苗試驗收到1萬名志願者的申請，踴躍程度前所未見。圖為加拿大蒙特利爾一間隔離病房。（圖／路透）

Hvivo這次疫苗試驗收到1萬名志願者的申請，踴躍程度前所未見，但合格率卻非常低，只有18歲至55歲的人被列入考慮，吸菸者也立即被排除。剩餘的人必須接受血液採樣測試免疫力，最後還要檢查肺部與肝臟功能。卡奇波爾解釋，「我們想要非常健康的人，才可以確定疾病獲得控制……我們必須篩檢大家，才能將病毒給予那些會生病的人，這就可以去掉多達80％的人。」

卡奇波爾表示，「這是發展疫苗與藥物關鍵且快速的一步，我們正試圖在專長領域發揮，看看我們能做些什麼。如果這對我們的病毒起了作用，沒有理由對於新冠病毒（Covid-19）沒有作用。」

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