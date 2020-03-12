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薩爾瓦多「0病例」宣布全國隔離30天！所有學校停課3周、禁500↑人集會

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▲薩爾瓦多,科馬拉帕國際機場,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／路透）。

▲薩爾瓦多科馬拉帕國際機場正在實施消毒。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）目前尚未通報任何一起確診，但總統布格磊（Nayib Bukele）於當地時間11日宣布，將展開30天的全國隔離措施，各級學校停課3周，禁止500人以上集會。他表示，雖然知道這項政策會遭受批評，但國內醫療體系比不上其他疫情嚴重的國家，必須積極實施防疫行動。

布格磊11日出席一場商業聯盟會議時宣布，將在全國範圍展開30天的隔離措施，阻止所有外籍旅客踏上國土，只有公民能夠入境。此外，未來21天內，所有學校必須停課，也禁止舉辦超過500人的集會。

▲薩爾瓦多總統總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）宣布全國隔離30天。（圖／達志影像／美聯社）

薩爾瓦多目前沒有通報任何病例，但在上述政策宣布前有56人正在隔離。根據約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）新冠病毒資源中心（Coronavirus Resource Center）數據，與薩國距離最近的病例是宏都拉斯11日通報的2起確診，此外，鄰近的墨西哥目前累計8例，哥斯大黎加累計13例。

綜合Axios、《華盛頓郵報》報導，布格磊表示，「我知道這會被批評，但讓我們站在義大利的處境想想，義大利會希望之前就這麼做。我們的公衛體系還沒有達到義大利的水準，也沒有達到南韓的程度。」

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