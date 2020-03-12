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台灣恐被列匯率操縱國觀察名單　央行總裁楊金龍：相關單位會安排因應

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▲▼中央銀行理監事會後記者會，央行總裁楊金龍主持簡報。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 中央銀行總裁楊金龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國財政部定期發布匯率操縱國名單，央行總裁楊金龍表示，台灣去年全年已達三項標準中的二項，4月可能會被列入觀察名單當中，針對立委質詢台灣被列匯率操縱國觀察該怎麼辦，楊金龍表示，「相關單位都知道這些問題，也有在安排如何因應」。

楊金龍表示，匯率操縱有三標準，台灣去年全年對美順差230億，經常帳順差一直都比標準門檻高，去年經常帳順差佔GDP 10.5%，已經達到二項標準，他指出，雖然標準也不是說每年都這樣，但如果沒有修改的話，4月台灣就會被列觀察名單。

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楊金龍指出，基本上相關單位都知道這些問題，也有在安排如何因應這些情勢，「美國財政部也會直接來跟我們講，但進出口這部分沒有涉及到我們職權，就比較不清楚」。

美國財政部判定貿易夥伴是否操縱匯率的3項指標分別為：鉅額對美貿易順差（超過200億美元）、鉅額經常帳順差（佔GDP的3%以上）、持續的單邊外匯市場干預（該經濟體透過買入外國資產促使本國貨幣貶值，且年度內購買總金額超過GDP 2%）。若一個國家或地區符合上述三項指標，即會被認定為匯率操縱國；若滿足其中二項或在美國的總體貿易逆差過大，則會被列入匯率操縱觀察名單。

事實上，楊金龍也曾於去年第四季的理監事會後記者會中提到，這份匯率報告詳細檢討都是跟貿易有關，跟匯率沒有什麼關係，三項指標中也只有第三個標準跟匯率相關；但他也表示，「雖然不是中央銀行問題，是貿易問題，我們還是可以跟他討論。」，央行每年都會跟美國財政部談，以往跟他們的溝通也很良好。

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