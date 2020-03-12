醫美+摩鐵！南韓患者活動史曝光　疑「帶小三整形」爆婚外情

▲南韓全面公開確診者活動史，卻被批是否侵犯病人隱私權。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

自新冠疫情大規模爆發以來，南韓政府積極追蹤各確診案例感染來源，透過手機定位確定患者曾經過的地點，並公開確診案例活動史。然而最近卻傳出，有確診病患認為，自己的活動史透明公開地被展示在大眾之下，侵犯自身隱私權。甚至更有病患因活動史內出現整形診所、旅館等地點，疑似變相「被曝光」婚外情。

被指為「超級傳播者」的南韓第三起案例確診後，堅持不肯配合相關單位確認活動史，直到政府透過手機發信與信用卡等記錄才分析出該男確診前的活動史，沒想到該案例的活動史中短時間內出現整形外科診所、旅館等地點，被外界解讀為「帶小三修修臉」，婚外情疑似因此曝光。事後，該男也並未否認外遇一說，只是在痊癒出院後透過院方表示，「只想被大家遺忘。」

▲南韓第三例確診案例公開活動史後，疑似因此婚外情曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

南韓疾病管理本部利用手機通訊等方式，追蹤新冠肺炎病患在確診前的相關活動史，並依照日期、時間、移動路徑以及曾到訪的場所，整理所有資訊，提供給全國人民查閱，以降低民眾恐慌。不料近日卻傳出，有確診病患哭訴，自己得到肺炎已經「很難過了」，沒想到因為相關單位強制公開活動史，使確診案例的私生活必須攤在陽光下供人檢閱，甚至因此遭受網路霸凌，被網友謾罵。

另一方面，確診者活動史曝光後，網路上曾以「新天地教徒婚外情曝光」之聳動標題，直指釜山案19與釜山案30為不倫之戀，相關話題瞬間在網路上發酵。雖然釜山市政府隨即在打破謠言表示，該文為不實言論，並稱案19與案30只是參加了同一個教育活動，政府也已掌握該活動的參與名單，調查是否有其他人罹患新冠肺炎，但對於當事人之傷害卻早已造成。釜山市同時也呼籲民眾不要流傳假新聞。