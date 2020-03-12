受股市暴跌拖累　黃金失守1650美元關卡

▲投資人將黃金變線以追加保證金，造就黃金賣壓。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨（11）日宣布，新冠肺炎疫情正式進入「全球大流行」，美股再度急挫，但國際金價同樣受壓。紐約商品交易所4月黃金期貨價格收盤跌1.1%至每盎司1642.30美元，失守1650美元關卡。截至台北時間上午10點27分，4月黃金期貨價格再跌0.38%至每盎司1,636美元。

美國總統川普先前宣布將考慮減稅等重大紓困措施，試圖挽回投資人信心，但具體減稅政策的方向及時程一直未發布，使美股周三（11日）持續下跌。黃金周三盤中一度上漲1.3%，但隨著美股跳水，投資人將黃金變線以追加保證金的壓力也提高，造就黃金尾盤賣壓。

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CNBC報導，道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示：「黃金價格走勢在區間震蕩，病毒的陰霾壟罩股市為金價持續提供支撐。全球央行都在推出刺激措施。」「與此同時，當股市表現不佳時，為彌補利潤，黃金正在被出售。」

Marketwatch報導，Zaner Metals分析師指出，周一美股跌至低點，金價卻未見大幅上漲，僅勉強突破1,700美元水準，「這也許是因為全球央行正在拋售黃金來換取資金協助政府對抗疫情。」

專家預期，在病毒爆發期間市場仍不穩定，這可能給全球供應鏈帶來重大打擊並引發全球性衰退，而這種氣氛有助於提振貴金屬價格，過去5個交易日中有4日黃金都收漲。FXTM的資深分析師Lukman Otunuga指出，黃金周三失守1650美元關卡，短期內技術性修正可能邁向1635美元，「但只要新冠病毒的爆發迫使央行放寬貨幣政策，零息的黃金註定會突破1700美元關卡。」